Wenn das Oberschwäbische Museumsdorf Kürnbach zum Dampffest lädt, strömen Fachleute und Neugierige gleichermaßen herbei. „Unter Volldampf“ war das Motto des 20. Treffens und wer sich im Dorf auskennt, weiß um die Nähe zum Thema.

Bei jeder Museumsführung wird auf die mühselige Arbeit der Landbevölkerung hingewiesen – aber auch auf den Strukturwandel, den die Erfindung der Dampfmaschine mit sich brachte. Die Museumsführer erzählen vom Abwandern der nun Arbeitslosen, von der „Umschulung“ des Schmieds zum Landwirtschaftsmechaniker. An diesem Wochenende ist der Wandel deutlich zu hören. Statt des hölzernen „klapp-klapper-klapp“ der Dreschflegel erklingt jenes heulende Pfeifen, das schon kleinsten Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubert: Dampfeisenbahn! Die fuhr natürlich auch auf ihrer gewohnten Bahn – die bestaunten Helden aber waren Dampfmaschinen, Straßenwalzen, Lokomobile und fahrbare Dampfmodelle und ihre Bediener. Allen voran: die historische Dreschmaschine, welche die Dreschflegel ersetzte und der Dampfpflug.

Geduldig harren die Zuschauer trotz der hohen Temperaturen auf dem Stoppelfeld aus und werden mit einem technischen Spektakel belohnt. Alleine die Ankunft der Maschinen ist ein Erlebnis. Bei ihrer lautstarken Runde durchs Dorf geht es mitunter nur wenige Zentimeter an einem Strohdach oder einem Gartenzaun vorbei. Der kleine Konvoi wird sicher dirigiert und manövriert, um dann, als die Spannung am größten ist, auf einer kleinen Steigung zu stoppen. Bei 20 Tonnen Gewicht gibt ein kleiner Feldweg auf, das eiserne Rad wühlt sich tief ein und eine Rettungsaktion muss gestartet werden.

Dampfpfiffe als Startsignale

Schließlich stehen die historischen Besonderheiten auf dem Feld. Eine Anfangsfurche weist den Weg und die Dampfmaschinen positionieren sich am Anfang und am Ende des 300 Meter langen Ackers. So lang ist auch das Seil, das die beiden verbindet. Zwei Meter dieses Eisenseils bringen Ungeübte mächtig ins Schwitzen, doch die Mitarbeiter des Vereins „Historische Dampftechnik Kirchheim unter Teck“ bewältigen alles souverän. Der lenkbare Kipppflug ist dazwischen, Wissenswertes schallt aus den Lautsprechern und dann ertönten zwei mal zwei durchdringende Dampfpfiffe. Sie sind die SMS aus dem vergangenen Jahrhundert und signalisieren: Wir sind so weit!

Neben den Maschinen steht eine Wagenladung Holz bereit, ein Kubikmeter Wasser wird während der Aktion nachgeliefert. Die Schafe nebenan geraten in Panik, die Zuschauer zücken die Kameras, der Pflug setzt sich in Bewegung. Der Urenkel der Herstellerfirma ist vor Ort und seine kleine Nichte hat auf dem Pflugsitzle Platz genommen. Ganz gemächlich geht das – doch dann beschleunigt er und entscheidet jedes Wettrennen mit Besuchern zu seinen Gunsten. Tief sind die Furchen, nichts wird verdichtet. Alles ist so, wie es in den Sechzigern noch zu erleben war und alles ist so beeindruckend und schön. Wirklich alles – auch die Begegnungen und Erinnerungen am Rande.

Während mit Volldampf gearbeitet wird, reist mancher mit Volldampf in die Kindheit. Rudolf Strangfeld aus Uttenweiler hat sich den heutigen Tag im Kalender rot angestrichen: „Ich wollte meine Erinnerung auffrischen. Ich bin in Schlesien aufgewachsen, in der ,Kornkammer und hab’ als Bub begeistert zugeschaut – nur das mit dem Kippen wusste ich nicht mehr so richtig.“ Dass die Pfiffe eine weitere Bedeutung haben, weiß er auch. „Manchmal war in der Mitte des Feldes ein Hügel und die Männer auf den Maschinen haben sich nicht gesehen, nur gehört.“

Für die Einen ist dieses Wochenende eine technische Raritätenschau, für andere ein Anlass, über Umweltverträglichkeit und Arbeitsmöglichkeiten zu sinnieren. Egal, ob sie die Zwergenbahn oder das eiserne Ungetüm anschauen – alle haben eines gemeinsam: ein glückseliges Lächeln. Wer dann vom Feld zu den Dampfnudeln ins Laternserhaus lief, tauchte noch tiefer in das historische Dorfleben ein und spürte das pädagogische Konzept des Museumsdorfs mit allen Sinnen.