Deinets Bürosanierung: FUB/BL fordert erneute Prüfung

Dass Schussenrieds Bürgermeister Achim Deinet eigenmächtig sein Büro für 102 750 Euro sanieren ließ, hat in den vergangenen Monaten für viel Wirbel gesorgt. Die Kommunalaufsichtsbehörde kam nun zu dem Ergebnis, dass Deinets Handeln durch einen Gemeinderatsbeschluss nachträglich genehmigt worden sei. Die FUB/BL-Fraktion sieht das anders und hat die Behörde nun aufgefordert, den Fall erneut zu prüfen.

In einem Brief, der der „Schwäbischen Zeitung“ vorliegt, legt Alexander Eisele im Namen seiner Fraktion Widerspruch gegen das Ergebnis der Untersuchung ein. Die Feststellung, dass der Gemeinderat in seiner Sitzung am 18. Oktober 2018 mit seinem Beschluss das Handeln der Verwaltung nachträglich genehmigt habe, sei falsch. Er widerspreche „mit aller Deutlichkeit“ und fordere die Kommunalaufsichtsbehörde auf, die Sachlage erneut zu prüfen.

Rückblick: Was passiert ist

Der Bad Schussenrieder Bürgermeister hatte im März 2018 sein Büro sanieren lassen. Für die Sanierung waren ursprünglich zwei Wochen eingeplant gewesen und Gesamtkosten in Höhe von 20 000 Euro. Schon zu Beginn der Bauarbeiten zeichnete sich jedoch schnell ab, dass dieser Kostenrahmen nicht eingehalten werden kann. Denn wie sich herausstellte, waren die Fenster undicht, der Boden schief und der Putz unter der Tapete bröckelig. Deinet versäumte es jedoch, direkt den Gemeinderat zu informieren, als die Kosten immer höher wurden. Letztendlich kostete die Sanierung insgesamt 102 750 Euro – ein Betrag, über den sich viele im Nachhinein wunderten. Der Gemeinderat kritisierte aber vor allem, dass Deinet sie nicht frühzeitig informiert hatte und sprach deswegen in der Gemeinderatssitzung im Oktober 2018 eine öffentliche Rüge aus. Seitens der CDU und den Freien Wählern herrschte der Konsens, dass die Sanierung notwendig, die Vorgehensweise des Bürgermeisters jedoch nicht richtig gewesen sei. Gemeinderat Wolfgang Dangel (FW) nahm stellvertretend für seine Fraktion die Entschuldigung des Bürgermeisters an. Für ihn sei der Vorgang damit abgeschlossen. Ähnlich äußerte sich CDU-Fraktionssprecher Peter Vollmer. Er störe sich jedoch an der geistigen Haltung der Verwaltung. Daher die öffentliche Missbilligung des Vorgangs.

Aus Sicht der FUB/BL-Fraktion bedeutet all das aber keine nachträgliche Genehmigung oder Billigung seines Handelns. Stattdessen habe seine Fraktion, die den Punkt in dieser Sitzung auf die Tagesordnung gebracht habe, damit vor allem ihren Protest zu Ausdruck bringen wollen. Die Interpretation der Kommunalaufsichtsbehörde sei „absurd“, so Eisele in seinem Schreiben. Aus Sicht der FUB/BL-Fraktion stünde eine „rechtlich einwandfreie“ Genehmigung der Mehrkosten noch aus.

Das sagt das Landratsamt

„Wir sind überrascht über den scharfen Ton, den Herr Eisele an den Tag legt“, antwortet Landratsamtsprecher Bernd Schwarzendorfer auf dieses Schreiben. „Seine Wortwahl und seine Aufforderungen uns gegenüber sind völlig unangebracht und gefallen uns in keiner Weise. Dazu gibt es auch gar keinen Grund, mit uns kann man normal reden. Gleichwohl nehmen wir die Hinweise von Herrn Eisele zum Anlass, uns mit der Angelegenheit in nächster Zeit erneut befassen.“ Auch der Frage, inwieweit der Gemeinderat das Vorgehen Deinets nachträglich gebilligt habe oder nicht, werde erneut nachgegangen.