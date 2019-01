Das wollen die Fraktionen 2019 in Schussenried erreichen

Die Sprecher der drei Fraktionen im Schussenrieder Gemeinderat haben in der öffentlichen Sitzung am Donnerstagabend ihre Haushaltsreden gehalten. Der Haushaltsentwurf beinhaltet mehrere wichtige Projekte, die die Stadt schon längst anpacken wollte: die Sanierung der Sporthalle, die Generalsanierung der Schulen, einen Kindergartenneubau, das Thema Obdachlosenunterkunft und die Sanierung der St.-Anna-Kapelle, um nur die wichtigsten Investitionen zu nennen.

Zusammengefasst würde das eine Investitionssummer von 4,9 Millionen Euro ergeben – allein für das Jahr 2019. Alexander Eisele (FUB/BL) zeigte sich erstaunt darüber, dass nun, nachdem jahrelang nur diskutiert wurde, die Verwaltung anscheinend bereit sei, all diese Projekte anzupacken. Damit werde eine Trendwende eingeläutet, hin zu einer Neuverschuldung in den nächsten vier Jahren. Würde der Gemeinderat diesem Vorschlag der Verwaltung folgen, ergebe sich im Jahr 2022 eine Neuverschuldung von über 11 Millionen Euro.

Wolfgang Dangel (Freie Wähler) bezeichnete den Haushaltsentwurf als ein Novum, da er alle Investitionen in den nächsten Jahren aufliste und eben auch aufzeige, dass diese nicht ohne neue Kredite zu stemmen sind. Er sagte jedoch auch, dass aus seiner Sicht der Gemeinderat nicht ganz unbeteiligt an dieser Art von Haushaltsplan sei. Denn Investitionen, die nicht aus dem laufenden Haushalt zu finanzieren seien, habe der Gemeinderat in den vergangenen Jahren stets vor sich hergeschoben. Das alleinige Ziel sei stets die Haushaltskonsolidierung gewesen.

Zusammengefasst bedeutet das: Die Fraktionen müssen sich 2019 grundlegenden Fragen stellen. Welchen Kurs wollen wir in Bad Schussenried einschlagen? Gehen wir all jene Projekte an, die seit Jahren auf Eis legen und verschulden wir uns neu? Oder ist eine Neuverschuldung jetzt, während die Wirtschaft boomt, ein großer Fehler? Welche Prioritäten die einzelnen Fraktionen im kommenden Jahr setzen wollen, lesen Sie in der folgenden Übersicht.

Die FUB/BL-Fraktion: Alexander Eisele

Der Haushaltsentwurf sieht einige neue Stellen vor. Diese will die FUB/BL-Fraktion in den nächsten Wochen noch einmal diskutieren. Unstrittig seien allein die Stellen in den Kindergärten, sagte Alexander Eisele. Der städtische Bauhof hingegen brauche aus Sicht seiner Fraktion keine weiteren Stellen. Die angefallenen Überstunden müssten anderweitig abgebaut werden.

St.-Anna-Kapelle: „Wir sind der Auffassung, dass wir als Stadt nicht verpflichtet sind die Kapelle auf Nutzungsniveau zu sanieren. Unsere Aufgabe besteht darin sicherzustellen, dass die Kapelle baulich sicher ist und erhalten bleibt – nicht mehr und nicht weniger. Sollte die Kirchengemeinde der Auffassung sein, dass die Kapelle weitergehend genutzt werden muss, soll sie auch die entsprechenden Mittel dafür aufbringen“, so Eisele. Die Verwaltung rechnet mit Kosten in Höhe von 400 000 Euro für die Sanierung.

Musikschule: Wie es mit der Musikschule weitergeht, müsse separat im Gemeinderat diskutiert werden.

Feuerwehr: Für allgemeine Ersatzbeschaffungen sind für die Jahre 2020 bis 2022 jeweils 15 000 Euro eingeplant. Die Fraktion könne diese Ausgaben nicht nachvollziehen und fordert eine Sondersitzung. Zudem müsse der Feuerwehrbedarfsplan fortgeschrieben und die Anforderungen genauer definiert werden. Die Budgets für ein weiteres Fahrzeug und wietere Stromaggregate sollen einen Sperrvermerk erhalten.

Schulsanierung: Dass die Schulen saniert werden müssen, ist für alle unstrittig. Die Kosten belaufen sich voraussichtlich auf insgesamt zehn Millionen Euro. Aus Sicht der FUB/BL wird der Gemeinderat jedoch zu wenig in den Prozess eingebunden und fordert aktuelle Informationen.

Obdachlosenunterbringung: Da die Verwaltung noch nicht definiert hat, wie die Obdachlosen künftig untergebracht sein könnten, könne die Fraktion auch noch nicht darüber entscheiden, ob der finanzielle Ansatz im Haushalt hierzu richtig sei.

Jugendhaus: Die Jugendlichen und Vertreter der Leitung des Jugendhauses sollen in den Gemeinderat eingeladen werden. Gemeinsam soll über die Anforderungen und die Vor- und Nachteile verschiedener Lösungen diskutiert werden.

E-Ladesäulen: Die Verwaltung erarbeitet einen Vorschlag für ein Programm, wie E-Ladesäulen gemeinsam mit privaten Betreibern in der Stadt installiert werden können. Für den laufenden Betrieb sollen der Stadt keine Kosten entstehen.

Leerstandsmanagement: Die Verwaltung soll das Thema stärker in den Fokus rücken und zusammen mit dem Gewerbe- und Handelsverein und der IHK das weitere Vorgehen besprechen.

Die CDU-Fraktion: Peter Vollmer

Beim Thema Glasfaserausbau ist die CDU unzufrieden mit der bisherigen Vorgehensweise des Gemeinderats. „Wenn die Behauptung aufgestellt wird, dass wir ein Marktversagen im Bereich Glasfaserausbau haben, kann die Lösung nicht sein, den Markt zu ignorieren und mit Steuergeldern ein komplett neues Netz aus dem Boden zu stampfen, obwohl viele Bereiche bereits versorgt sind“, sagte Peter Vollmer. „Hier werden teilweise doppelt und dreifach Strukturen geschaffen, die sinnlos sind, aber letztendlich vom Bürger bezahlt werden müssen.“ Die CDU stellt daher den Antrag, sämtliche Kosten, welche seit Februar 2016 durch den Glasfaserausbau entstanden sind und die noch entstehen werden, in einen eigenen Teilhaushalt zu überführen. Damit soll Klarheit über die Kosten geschaffen und verhindert werden, dass diese auf andere Maßnahmen aufmodelliert werden.

Personalkosten: Es sei auffallend, dass die Kosten der Hauptverwaltung um 23 Prozent vom Planansatz 2018 zum Planansatz 2019 steigen sollen. Hiervon sind rund 100 000 Euro Personalkosten. Die CDU stellt den Antrag, einen weiteren Personalaufbau in diesem Bereich sofort zu stoppen und zukünftige Einstellungen über den Gemeinderat zu genehmigen.

Schulsanierung und Steuern: Die Fraktion besteht auf die Umsetzung der beschlossenen Rückstellung aus dem Jahr 2018 für die Sanierung der Schulen. Da diese Rückstellungen nicht ausreichten, sei es wichtig, weiterhin sparsam zu wirtschaften. Die Grund- und Gewerbesteuer zu erhöhen, sei aber keine Option. Schussenried habe kein Einnahmen-, sondern ein Ausgabenproblem. Nachdem die Schulden der Insolvenz abgetragen seien, sollte die Stadt darüber nachdenken, die Steuern wieder zu senken.

Musikschule: Die CDU will, dass ein Konzept erstellt wird, wie die Musikschule für die gesamte musikalische Erziehung eingesetzt wird und im gesamten Gemeindegebiet genutzt werden kann.

Im Hinblick auf die mögliche Neuverschuldung sagte Vollmer, für die CDU sei diese nur in Form einer kurzfristigen Übergangsfinanzierung denkbar. „Wir bleiben bei unserer Einstellung, dass es uns in einer wirtschaftlich so guten Zeit möglich sein muss, Projekte zu stemmen ohne langfristige Schulden für zwei Generationen zu hinterlassen.“

Um den notwendigen Überblick zu halten, erneuert die CDU ihren Antrag zur monatlichen Liquiditätsübersicht für das Jahr 2019.

Um die kommenden Projekte finanzieren zu können müssen zudem Einsparungen vorgenommen werden. Daher beantragt die CDU den Abmangel beim Eigenbetrieb Touristinfo auf 300 000 Euro festzuschreiben. Die Ausgaben für den gesamten Grunderwerb sind auf 200 000 Euro festzuschreiben.

Die Fraktion der Freien Wähler: Wolfgang Dangel

Sporthalle und Schulen: Ohne neue Schulden werde Bad Schussenried in den nächsten Jahren nicht investieren können. Wolfgang Dangel (Freie Wähler) brachte in seiner Haushaltsrede klar zum Ausdruck, in welche Richtung es aus Sicht seiner Fraktion in den nächsten Jahren gehen muss. Die Sanierung der Schulen und der Sporthalle seien absolut wichtig und beide Projekten sollten ausdrücklich parallel erfolgen. Und das gehe eben nicht ohne neue Schulden. „Bei dem Projekt Sporthalle ist uns dabei sehr wichtig, dass dieses Projekt, das leider den Gemeinderat durch einseitiges, unabgestimmtes Vorpreschen gespalten hat, befriedet wird.“

Einnahmen: Dangel geht davon aus, dass die Kämmerei erneut die Gewerbesteuereinnahmen sehr vorsichtig kalkuliert hat. Er rechne in diesem Bereich mit Mehreinnahmen. Weitere Einnahmen würden sich durch den Verkauf des Zellerhofs und den Eingang des Kaufpreises vom Projekt Metzgergässle ergeben.

Kita: Da es in den neuen Baugebieten voraussichtlich viele Kinder geben werde, sei der Neubau eines Kindergartens in der Kernstadt unerlässlich. Allerdings müsse noch über den Standort diskutier werden.

Jugendhaus: Die Freien Wähler wollen zusammen mit den Jugendlichen den neuen Standort bestimmen. Um das Projekt umzusetzen, sollen im Haushalt 40 000 Euro hierfür eingestellt werden.

Schussenöffnung: Die Freien Wähler gehen davon aus, dass die Stadt 2019 die Bahnstrecke erwerben kann, die für das Projekt benötigt wird.

Zellersee: Das Problem mit den Wasserpflanzen müsse geklärt werden und die Frage nach einer künftigen Gastronomie. „Der Zellersee ist ein Kleinod und wir Freien Wähler wollen ihn wieder zu einem Schmuckstück machen.“ Für die Entfernung der Einfassungsmauern müsse Geld im Haushalt bereit gestellt werden.

St. Anna-Kapelle: Die Freien Wähler beantragen zu prüfen, ob die Kapelle nicht aus der Denkmalsliste herausgenommen werden kann. Unabhängig davon beantragen sie die Streichung des Haushaltsansatzes von 400 000 Euro.

Obdachlosenunterbringung: Es muss ein Ersatz für das Gebäude in der Kohlplatte und im Metzgergäsle gefunden werden. Der Haushaltsansatz für ein Ersatzgebäude erscheint der Fraktion aber zu hoch.

Bürgerbudget: Mangels Interesse der Vereine stimmen die Freien Wähler der Reduzierung des Bürgerbudgets auf die Hälfte zu.

Stellenplan: Aus Sicht der Freien Wähler sind keine weiteren Stellen im Bauhof nötig.

Musikschule: Die Vorgehensweise in der Musikschule soll noch diskutiert werden.