Das Wissen in der Lagerhalle regelmäßig abrufen

Referent Steffen Seitz, Lerncoach vom Verein LVB Lernen, hat mit einem interessanten und unterhaltsamen Vortrag in der Stadthalle Bad Schussnried zahlreichen Eltern wertvolle Tipps gegeben, wie sie ihre Kinder in Zukunft effektiver beim Lernen unterstützen können. Er stellte seinen Vortrag unter das Motto „Lernen ist wie Rudern gegen den Strom. Sobald man aufhört, treibt man zurück.“

Das Langzeitgedächtnis verglich der Redner mit einer riesigen Lagerhalle, in die der Lernstoff eingelagert werde. Nun gelte es, dieses gespeicherte Wissen bei Bedarf wiederzufinden und das gelinge nur, wenn man sich regelmäßig in dieser Lagerhalle aufhalte und dort sozusagen Trampelpfade anlege. Für die Eltern von Schulkindern heißt das konkret, dass sie ihre Kinder zu einer Kultur des regelmäßigen Wiederholens von Lernstoff anhalten sollten. Nur dann werde das Wissen verfestigt und bleibe dauerhaft im Langzeitgedächtnis. Wenn Eltern jetzt noch den Lerntyp ihres Kindes kennen und beim Lernen und Üben berücksichtigen, sollte dem zukünftigen Schulerfolg nichts mehr im Wege stehen, so Seitz.

Tipps zum Üben von Vokabeln und einfache Merktechniken, die schon Grundschulkinder anwenden können, rundeten den Vortrag ab und gaben den anwesenden Eltern Hilfen für die oftmals schwierigen häuslichen Lerneinheiten an die Hand. Veranstaltet hat den Abend der Gesamtelternbeirat der Bad Schussenrieder Schulen unter dem Vorsitz von Stefanie Mayerföls.