Das Team des Trauer-Cafés der katholischen Kirchengemeinde und der Nachbarschaftshilfe Bad Schussenried bietet am Freitag, 22. Juni, für Trauernde einen Ausflug zum Kloster Reute an.

Treffpunkt ist um 17 Uhr in Bad Schussenried am Parkplatz beim Törle (Klosterstraße). Mitfahrgelegenheiten sind vorhanden. In Reute ist dann ein Spaziergang geplant, der leicht zu gehen ist und eine bis anderthalb Stunden mit Pausen dauert. Der Ausflug findet bei jeder Witterung statt. Ziel ist es, gemeinsam etwas zu unternehmen und erfahrbar zu machen, dass Menschen in ihrer Trauer nicht alleine sind.