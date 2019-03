Das Museumsdorf will internationaler und integrativer werden

Rund 80 000 Menschen haben im vergangenen Jahr das Kreisfreilichtmuseum in Kürnbach besucht. Damit zählt das oberschwäbische Museumsdorf zu den erfolgreichsten der insgesamt sieben Freilichtmuseen in Baden-Württemberg. Am Sonntag, 31. März, beginnt mit einer Aufführung im Tanzhaus die neue Saison. Bis zum 8. Dezember stehen zahlreiche Veranstaltungen auf dem Programm.

Stolz und Freude waren Landrat Heiko Schmid und Museumsleiter Jürgen Kniep ins Gesicht geschrieben. Die Erfolgsgeschichte des Kreisfreilichtmuseums Kürnbach ging 2018 weiter und soll auch in diesem Jahr fortgesetzt werden. Das neue, umfangreiche Programm besteht aus einer Mischung aus vertrauten Angeboten, aber auch neuen Ideen. Zudem kann der Besucher in Kürnbach tatsächlich das Dorfleben von anno dazu mal erleben. Einzigartige Bauernhäuser mit original eingerichteten Stuben, Gärten und Terrassen machen die damalige Zeit erlebbar. „Das ist ja die Grundidee unseres Museums“, sagt der Historiker Kniep und fügt hinzu: „Sechs Jahrhunderte oberschwäbische Geschichte werden lebendig.“

Auch das Dampffest ist wieder im Jahresprogramm des Museums für 2019. (Foto: Landratsamt Biberach)

Schmid spricht von „einem kleinen überschaubaren Dörflein“, das Vielfalt, Anlass und auch neuerdings Umwelt- und Museumspädagogik vereint. Vor allem in der Region sei das Kreisfreilichtmuseum stark verankert, was nicht zuletzt durch die hohe Zahl an Dauerkarten belegt werde. Die Besucher kämen dann während der Saison immer wieder mal und erfreuten sich an Kultur, Landschaft, Historie und dem Gedeihen von Pflanzen und Blumen.

Schulklassen sollen angelockt werden

Besonders Familien und Schulkassen werden angesprochen. Doch das reicht den Machern in Kürnbach nicht. Deshalb gibt es ab der neuen Saison den kostenlosen Multimedia-Guide auch in englischer Sprache. Auch ausländische Gäste können sich also künftig an den Einrichtungen und Angeboten in Kürnbach erfreuen und informieren. „Wir sind bestens vernetzt auch im oberschwäbischen und Bodenseetourismus“, betont Jürgen Kniep. Allein 40 000 Flyer mit dem Programm von Kürnbach seien in der gesamten Region bis zum Bodensee und die Nachbarländer verteilt worden.

Museumsleiter Jürgen Kniep (links) und Landrat Heiko Schmid präsentieren das Programm für das Kreisfreilichtmusuem Kürnbach. Es hält einige Überraschungen bereit. Das oberschwäbische Museumsdorf öffnet am 31. März. (Foto: Michael Mader)

Zum zweiten wird ein ganz besonderes Projekt auf die Beine gestellt. Inklusion wird in Kürnbach kein Fremdwort bleiben, sondern soll aktiv umgesetzt werden. „Mit finanzieller Unterstützung aus dem baden-württembergischen Sozialministerium gehen wir hier ganz bewusst neue Wege“, freut sich der Landrat auf das Projekt und nennt es aber auch ganz bewusst ein „Experiment.“ Menschen mit Behinderung werden nach Kürnbach eingeladen, um aktiv das Programm mitzugestalten. Zunächst würden sie gefragt, was sie denn von einem Freilichtmuseum konkret erwarten würden, so Jürgen Kniep.

Workshop für Leute mit Handicap

„Ich kann mir Führungen vorstellen, Arbeit in den Gärten und einiges mehr“, ist Kniep überzeugt von dem bundesweiten Pilotprojekt. Noch laufen die Gespräche mit Behinderteneinrichtungen wie der St.-Elisabeth-Stiftung oder dem Körperbehindertenzentrum Oberschwaben (KBZO). Rund ein Dutzend Menschen mit Handicap werden ab dem 11. Mai, dem sogenannten Kick-Off-Workshop, in Kürnbach versuchen Inklusion in die gelebte Praxis umzusetzen.

Schmid und Kniep wiesen noch besonders auf den Frühlingsmarkt „Saatgut - Pflänzle - alte Sorten“ am 14. April hin. Dazu wird es Vorträge, Vorführungen und Mini-Workshops geben. Aber auch das 17. Oldtimer Schlepper-Treffen mit der erstmaligen Ausstellung „Dieselross und Pferdestärke“. Eine Bienenausstellung mit einem echten Bienenvolk, die ab 26. Mai zu sehen sein wird oder der Kürnbacher Apfelherbst im Oktober zählen ebenfalls zu den Höhepunkten. Dazu gibt es natürlich im Jahrskalender die beliebten und regelmäßigen Angebote - auch zum Mitmachen wie die Fahrten mit dem Bähnle, die traditionellen Handwerktage oder die speziellen Aktionen für Kinder.

