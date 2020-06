Das Magnus-, Heimat- und Kinderfest Bad Schussenried kann unter Corona-Bedingungen nicht wie üblich gefeiert werden. Die Festkommission des Mangsufest-Vereins möchte dennoch ein Gefühl von Heimat und Zusammengehörigkeit vermitteln.

Ein Fest wie in den vergangenen vier Jahrzehnten kann und wird es mit den Hygiene- und Abstandsregeln nicht geben. Darin waren sich die Mitglieder der Festkommission, die in der Stadthalle tagten, bei der Hauptversammlung des Vereins mit Bürgermeister Achim Deinet einig.

Deinet führte aus, dass es nicht möglich sein werde, das Fest in gewohnter Form mit Festzelt, bewirtschaftetem Festplatz, Vergnügungspark, Umzug und Magnusmarkt zu feiern. Der stellvertretender Vorsitzende Wolfgang Dangel erläuterte in seiner Funktion als Leiter der Heimatstunde, das diese aufgrund der Corona- Bestimmungen in diesem Jahr ausfallen wird.

Akteure brauchen Planungssicherheit

Das Vorstandsmitglied Ulrich Schmid forderte eine Entscheidung ein, die klar festlegt, welche Veranstaltungen stattfinden können und welche nicht. Schmid sagte: „Wir brauchen heute Entscheidungen.“ Planungssicherheit bräuchten sowohl für die Beschicker, die seit mehr als 40 Jahre verlässliche Partner seien, wie alle Akteure, die ab sofort mit Vorbereitungen beschäftigt wären.

Schnell stellte sich in der Diskussion heraus, dass der überwiegende Teil der anwesenden Kommissionsmitglieder die Linie von Vorstandschaft und Stadt mittragen wird.

Kein Festzelt, kein Seifenkistenrennen

Dies bedeutet im Einzelnen: Es wird beim Magnusfest 2020 keinen Festzeltbetrieb, keinen bewirtschafteten Festplatz mit Imbissbetrieben, Lagerleben und Vergnügungspark und kein Seifenkistenrennen geben. Außerdem ist am Mangnusfestmontag der Empfang auf dem Rathaus der Festumzug und der Magnusmarkt abgesagt.

Um aber das angestrebte Heimat- und Mangenfestgefühl für die Bevölkerung zu ermöglichen soll zumindest der Mangenfestsonntag in einer würdigen Form begangen werden. Mit Pfarrer Nicki Schaepen wurde besprochen, dass der Kirchgang und der Festgottesdienst zum Magnusfest stattfinden wird.

Eventuell auch als Open-Air-Gottesdienst im Klosterareal, um möglichst vielen Bürgern, die Möglichkeit zu geben, auch unter Corona-Bedingungen an diesem Festtag teilzunehmen. Im Anschluss an den Gottesdienst soll es ein Programm geben. Angedacht sind eine Einbeziehung der örtlichen Gastronomie sowie eventuell ein Standkonzert der Stadtkapelle, falls diese bis dahin wieder aktiv werden darf.

Beflaggung ist gewünscht

Auf jeden Fall wird die Stadt über die Magnusfestwoche eine Rot-Weiß beflaggt, und auch die Mitglieder des Gewerbe- und Handelsvereins werden gebeten, ihre Schaufenster und Geschäfte mit Kostümen, Figuren und Fahnen des Magnusfestes zu dekorieren.

Dem Vorsitzenden Franz Mayerföls wäre es auch wichtig, dass die Schüler am Mangenmontag schulfrei bekommen und den Kindern ein Programm angeboten wird. Dies wird aber nur in enger Abstimmung mit den Schulleitungen erfolgen können. Hier kann man heute noch nicht sagen, was möglich und was erlaubt ist und was nicht.

Endgültige Enscheidung im Juli

31 Mitglieder stimmten dafür, das Magnusfest 2020 in der vorgestellten Form abzuhalten, es gab drei Enthaltungen.

Mitte Juli wird die Mitgliederversammlung nochmals zusammentreffen und die Programmregularien für den Festsonntag und gegebenenfalls auch für das Kinderprogramm am Festmontag festzulegen.

Bei der Versammlung waren auch die Schulleiter der örtlichen Schulen dabei. Zuvor ging es um die Regularien mit Berichten und Vorträgen sowie den Kassenbericht von Hans Härle, der von soliden Finanzen berichtet; die Kassenprüfer Otto Minsch und Karl Zeller bestätigten dies.