Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag nach Christi Himmelfahrt wurde das neu errichtete Kreuz durch Herrn Pfarrer Schaepen eingeweiht.

Umrahmt wurde die Feier von einer Gruppe überwiegend junger Bläser und Bläserinnen. Trotz unsicherer Wetterlage hatte sich eine große Anzahl Wanderfreunde sowie Einwohner von Hopferbach und Umgebung auf den Weg zum Buckenberg gemacht. Rechtzeitig sorgte auch die Sonne für eine frohe Atmosphäre.

Vertrauensmann Paul Koch dankte allen Beteiligten, die mit Freude und Einfallsreichtum das neue Kreuz errichtet haben.

Die Albverein-Ortsgruppe Bad Schussenried kümmert sich seit über 20 Jahren neben der Pflege der Wanderwege und der Schussenquelle auch um die Erhaltung zweier fast vergessener sakraler Erzeugnisse aus der Werkstatt der ehemaligen „Wilhelmshütte“ in Schussenried. Mit dem Kreuz am „Kreuzbrünnele“ und dem „Kreuz auf dem Buckenberg“ bei Hopferbach wurden in den Jahren 1999 und 2004 Orte der Besinnung geschaffen.

Das „Kreuz auf dem Buckenberg“ steht oberhalb von Hopferbach am Waldrand. Drei markierte Wanderwege führen hier vorbei und der Blick geht weit nach Norden bis hin zum Bussen. Das erstmals 2004 errichtete Kreuz war morsch und wurde abgebaut. Seit August 2021 steht es nun wieder am gewohnten Platz. Viele Hände und viele Stunden Arbeit waren nötig, bis es im August 2021 wieder neu aufgerichtet werden konnte. Und so ist es nun unser Wunsch, dass das „Kreuz auf dem Buckenberg“ wieder viele Menschen erfreuen und mit der Inschrift vielleicht auch einmal mahnen oder trösten möge.

Mit diesem Kreuz verbindet sich auch ein Stück Schussenrieder Geschichte , etwas Albvereinsgeschichte und vor allem die Geschichte Gottes mit uns Menschen: So weisen die vielen Wegkreuze aus der Werkstätte der Schwäbischen Hüttenwerke darauf hin, dass das junge württembergische Königreich auch das Schussenrieder Kloster aufgelöst und auf dem Gelände u.a. ein Eisenhüttenwerk errichtet hat.