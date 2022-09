Das ist beim Schussenrieder Oktoberfest geboten

Die Schussenrieder Brauerei feiert vom 30. September bis 3. Oktober ihr Oktoberfest, inklusive Partynacht in Tracht. Parallel dazu veranstaltet die Stadt am Montag ihren traditionellen Fuhrmannstag und einen verkaufsoffenen Sonntag. Die Veranstaltungen ziehen jedes Jahr Tausende Besucher aus der ganzen Region an.

Start ist am Freitag, 30. September, um 18 Uhr in der Brauereigaststätte der Schussenrieder Brauerei bei freiem Eintritt. Am Samstag, 1. Oktober, beginnt das Oktoberfest um 17 Uhr in der Brauereigaststätte. Um 19 Uhr startet die Oktoberfestparty in Tracht mit DJ Beats im Bierkrugstadel. Einlass ist ab 18 Uhr. Karten sind im Vorverkauf für acht Euro erhältlich, an der Abendkasse für 12 Euro. Einlass ist ab 16 Jahren.

Am Sonntag, 2. Oktober, ist Familientag in der Brauereigaststätte: bei Live-Musik gibt es ab 11 Uhr einen Weißwurst-Frühschoppen. Das Bierkrugmuseum ist an diesem Tag von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Es gibt den ganzen Tag ein Kinderprogramm. Ab 17 Uhr wird wieder zünftig in allen Gaststuben der Brauereigaststätte Oktoberfest gefeiert. Zeitgleich findet der verkaufsoffene Sonntag in Bad Schussenried statt.

Der Montag, 3. Oktober, steht ganz im Zeichen der Tradition und des Brauchtums. Die Brauereigaststätte öffnet um 11 Uhr ihre Türen und stimmt die Gäste auf einen oberschwäbischen Heimattag ein. Der traditionellen Festzug am Fuhrmannstag startet um 13.30 Uhr. Dieser zieht mit mehr als 100 historischen Gespannen durch Bad Schussenried und gibt einen Einblick in die oberschwäbische Geschichte. Gezeigt wird alles, was vor der Erfindung des Kraftfahrzeugs mit Pferdegespannen transportiert wurde: Feuerwehrfahrzeuge, Ernte- und Marktwagen, herrschaftliche Chaisen, Hochzeitskutschen, Brauereiwagen und vieles mehr.

Um den Besuch am Abend für die Gäste entspannt zu gestalten, stellt die Brauerei die Tische in allen Gaststuben von Freitag bis Sonntag nur für verbindliche Reservierungen zur Verfügung. Eine Tischreservierung an sich ist kostenlos – mit der Reservierung ist aber der Kauf von Verzehrbons in Höhe von 20 pro Person verbunden, die während der Festtage bei den Bedienungen für Getränke und Speisen wie Bargeld eingelöst werden können.