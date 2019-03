Indra und Marie sind schon ganz aufgeregt: Nur noch wenige Tage, dann werden sie zusammen mit 100 anderen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen gemeinsam auf der Bühne in der Schussenrieder Stadthalle stehen. Die beiden Achtklässlerin gehen auf das Progymnasium in Bad Schussenried und singen im Schulchor – und dieser nimmt am dem Projekt „Gemeinsam auf die Bühne“ teil, initiiert von der JES Musikakademie Bergatreute.

Es ist Dienstag, die letzte Stunde vor der Mittagspause. Kichernd und lachend stehen die Mädchen und Jungen in Grüppchen zusammen und warten darauf, dass ihre Chorprobe anfängt. Musiklehrerin Eva Beißwenger gibt den Schülern letzte Tipps, auf was sie beim Auftritt am Samstag zu achten haben. „Denkt an die Schritte und daran zu lächeln!“, erinnert sie die Kinder und Jugendlichen. Nach ein paar kurzen Aufwärmübungen geht es dann los. Zuerst proben die Schüler den bekannten Gospelsong „O Happy Day“. An ihrer Seite als Solosänger: Mathelehrer Christian Weidhard. „Ich singe selbst im Chor und finde das Projekt prima, also habe ich beschlossen, mitzumachen“, erklärt er. Der Schulchor geht das Lied Stück für Stück durch, es wird noch an einigen Feinheiten gefeilt. Zwei Lieder werden die Gymnasiasten singen, dieses Stück und den Titelsong der beliebten Kinderserie „Wickie“. Zu diesem Lied hat sich Eva Beißwenger eine besonders aufwändige Choreographie überlegt und die Kinder und Jugendlichen sind mit vollem Eifer dabei. „Wir freuen uns sehr auf den Auftritt und sind gespannt, wie es ist, auf der Bühne in der Stadthalle zu stehen“, sagt die 14-jährige Indra Mahler nach der Probe. Und ihre Freundin Marie Rauser-Härle ergänzt: „Das wird bestimmt richtig gut.“

Eva Beißwenger unterrichtet erst seit diesem Schuljahr am Schussenrieder Progymnasium. Gleichzeitig ist sie Lehrerin an der JES Musikakademie in Bergatreute, einer Akademie für Popularmusik, Klassik, Performance und Tanz, die sie zusammen mit der Musikerin Susanne Turowsky-Karácsonyi gegründet hat. Bei dem Projekt „Gemeinsam auf die Bühne“ stehen Kinder, Jugendliche und Erwachsene im Alter von vier bis 70 Jahren zusammen auf der Bühne, rund 100 Personen. Auf dem Programm stehen ganz unterschiedliche Auftritte. Zum einen zeigen die Schüler aus der Klavier-Profiklasse der JES-Musikakademie ihr Können, danach tritt ihr Lehrer und Konzertpianist Jörg Turowsky auf. Es folgt das Ladies&Gentlement-Tanzensemble, eine Erwachsenengruppe der JES-Musikakademie, und das Teenie-Quartett. „Speziell für diesen Auftritt haben wir noch eine Jungengruppe zusammengestellt, die zusammen singen und tanzen werden“, zählt Beißwenger auf. Außerdem ist aus Leupolz der Kolpingchor mit dabei und der Männerchor aus Mochenwangen. „Das Programm ist sehr bunt und im Mittelpunkt steht dabei das gemeinsame Erleben und zu zeigen, was die Teilnehmer im vergangenen Jahr alles gelernt haben“, erklärt die Musiklehrerin. „Ich hoffe, dass vor allem die Kinder bei dem Auftritt spüren werden, dass es sich lohnt, für etwas zu üben und es ihnen Freude macht, auf der Bühne zu stehen.“