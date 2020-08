Der prachtvolle Bibliothekssaal des Klosters Schussenried ist eine der wohl schönsten Raumschöpfungen des Barock und einer der Höhepunkte der Oberschwäbischen Barockstraße. Er beeindruckt die Besucher durch seinen Ideenreichtum, der sich in einer Vielzahl von Figuren und Malereien ausdrückt. Unter dem Titel „Stuck – Wunder des Barock“ beschäftigen sich Helga Müller-Schnepper und Raimond Kolb in einem Vortrag am Donnerstag, 13. August, um 19 Uhr mit den reich ausgestatteten Stuckskulpturen im Bibliothekssaal. Sie versuchen dabei, den Besuchern deren Entstehungsgeschichte näher zu bringen und das sie umgebende Geheimnis zu lüften.

Der Bildhauer Fidelis Sporer vollendete die Figuren im Jahr 1766. Die Ideen für die Themen der Skulpturen entwickelte der damalige Abt Nikolaus Kloos als Teil seines Raumprogramms. Helga Müller-Schnepper beleuchtet im Vortrag den Entstehungsprozess der Figuren – und lüftet deren Geheimnis: Sie zeigt, wie es den Stuckateuren gelang, die raumgreifenden Barockskulpturen zu gestalten. Raimond Kolb stellt die Skulpturen aus Sicht eines Theologen in ihren kirchengeschichtlichen Zusammenhang und ordnet sie historischen Personen zu.

Bereits im vergangenen Jahr organisierte Helga Müller-Schnepper erfolgreich eine Vortragsreihe: Im Fokus standen damals die Forschungen und Erkenntnisse zum Neuen Schloss Tettnang, der einstigen Residenz der Grafen von Montfort. Initiiert wurde die Vortragsreihe von den Staatlichen Schlössern und Gärten Baden-Württemberg im Neuen Schloss Tettnang. Der aktuelle Vortrag im Kloster Schussenried „Die großen Stuckfiguren, eine Meisterleistung“ ist Teil der Vortragsreihe „Stuck – Wunder des Barock“ von Helga Müller-Schnepper mit dem besonderen Augenmerk auf das reiche Skulpturenprogramm des Bibliothekssaals in Schussenried. Der Vortrag findet im Rahmen der Barockwoche der Oberschwaben Tourismus GmbH statt. Laut Veranstalter ist die Teilnehmerzahl auf 50 Personen begrenzt, um Voranmeldung wird gebeten. Der Eintritt zu dem Vortrag ist frei.