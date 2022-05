In Bad Schussenried wird bald eine 550 Meter lange Dinnertafel gedeckt

Genussvoll essen, dabei von unterschiedlichen Bands unterhalten werden und zwischendurch noch shoppen – das ist das Motto der Schussenrieder dritten Dinnertafel, die dieses Jahr am Samstag, 18. Juni, von 17 bis 24 Uhr stattfindet. An diesem Tag steht mitten auf der zentralen Achse der Innenstadt, der Wilhelm-Schussen-Straße, eine 550 Meter lange gedeckte Tafel, an der den ganzen Abend bis spät in die Nacht Live-Bands spielen. Die Gäste können ihre kulinarischen Gelüste an den verschiedenen Ständen ausleben. Die Geschäfte in der Innenstadt sind ausnahmsweise bis 22 Uhr geöffnet.

Den Startschuss geben vor dem Rathaus um 17 Uhr Bürgermeister Achim Deinet und Elisabeth Straub,Vorsitzende des Gewerbe- und Handelsvereins. Die Dinnertafel soll zum einen ein Ort der Begegnung sein – Begegnungen, die aufgrund der Pandemie lange nicht mehr möglich waren. Das ist eins der Ziele von Citta Slow, jener Bewegung, der sich Bad Schussenried schon vor Jahren angeschlossen hat. Übersetzt heißt der Name zwar „langsame Stadt“, gemeint ist damit jedoch, dass Wert auf Nachhaltigkeit gelegt wird, und zwar in allen Lebensbereichen.

Nachhaltigkeit beim Thema Essen

Nachhaltigkeit beim Thema Essen ist eng verbunden mit regionaler Lebensmittelerzeugung, hoher Qualität beim Essen und der Unterstützung lokaler Gastronomie. Und im Gegensatz zu einem Street-Food-Market dürfen die Menschen in Ruhe an der Tafel Platz nehmen und werden von den Gastronomen bedient – serviert wird das Essen auf Porzellantellern und nicht auf Plastikgeschirr.

So lebendig ging es bei der letzten Dinnertafel zu. (Foto: Agentur Buschtrommel / Archiv)

Zur Unterhaltung spielen neun Live-Bands entlang der festlich gedeckten Tafel: Rockfaces, Earl, Tom Slam, Ina Z, Peter Engel, Somersalt, Swing-Time 4, Die Hossen, Paddy & the Rocking Rebels. Für kulinarische Vielfalt auf dem Tisch sorgen insgesamt 16 verschiedene Gastronomen: Moorbadsstüble, Wilder Mann, Gasthaus zum Stern, Kindergarten Spatzennest, Rinkus indische Küche, DanitJes, Chevy’s Diner, Brasil Bar, Eiscafé Fontana, Klosterhof, Pizza Paradies, Weinstadl, Andelfinger, Schussenrieder Brauerei, Bäckerei Usenbenz und Fritzza.

Was es noch zu erleben gibt

Entlang der Genießermeile informieren viele Gewerbetreibenden über die neuesten Trends und Angebote: Unter anderem stellt Mercedes Benz Fahrzeugmodelle zur Schau und Stadler Raumdesign zeigt die neusten Wohntrends für das eigene Zuhause. Süßwaren Schwer bietet Naschwerk an, die „Schwäbische Zeitung“ veranstaltet ein Gewinnspiel. Augenoptik Hammer führt die neuesten Brillenkollektionen vor, Elektro Mayerföls neue Kaffeeautomaten. Die Schwabenpraxis veranstaltet bis 22 Uhr ein kleines Ernährungsquiz.

Die Schulsozialarbeit macht Angebote für Kinder. Die Schwabenpraxis öffnet eine „Teddybär-Praxis“ bis 18.30 Uhr, in der Kinder die Möglichkeit haben, ihre Stofftiere mit Pflaster und Verband zu versorgen. Bei der Jugendfeuerwehr kann jeder zeigen, was er an der Löschwand so drauf hat.