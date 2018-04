Der Schwäbische Eisenbahnverein beginnt am Sonntag, 15. April, seine Fahrsaison beim Museumsdorf in Kürnbach. Bis Oktober ist die Dampfbahn jeden zweiten und vierten Sonntag im Monat von 11 bis 17 Uhr in Betrieb. Der Höhepunkt der Saison ist das große Dampffest am 9. und 10. Juni. Die Anlage in Kürnbach ist über den großen Parkplatz beim Museum oder direkt vom Museum aus erreichbar. Foto: Schwäbischer Eisenbahnverein