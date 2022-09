Dampfende Kessel und leckeres Fleisch

Das Oberschwäbische Museumsdorf Kürnbach lädt für Sonntag, 11. September, zum traditionellen Schlachtfest im Museumsdorf ein. Von 10 bis 18 Uhrkönnen sich Besucherinnen und Besucher auf leckere Schlachtplatten, spannende Handwerksvorführungen und eine Tierschau freuen, heißt es in einer Vorschau des landratsamts Biberach.

Die Freiwillige Feuerwehr Bad Schussenried versorgt die Besucherinnen und Besucher mit Schlachtplatte und deftigem Kesselfleisch, wie früher bei der Hausschlachtung. Die Metzger Bernd Laux und Hans-Peter Sporleder zeigen zudem auf professionelle Weise, was man aus den besten Stücken des Fleischs machen kann. Schautafeln informieren über die historische Hausschlachtung. In der historischen Küche bieten die Damen von Service Direkt „Kartoffelwürste“ an und Museumsbäcker Reiner Schowald holt Backwaren aus dem Ofen des historischen Backhäusles. Außerdem gibt es in der Kürnbacher Vesperstube und an einem Imbissstand schwäbische Köstlichkeiten. Die historische Brennerei ist am Schlachtfest ebenfalls in Betrieb. Dort bekommen die erwachsenen Besucherinnen und Besucher auf Wunsch einen Verdauungsschnaps.

Während des Schlachtfests weiden verschiedene Tiere auf dem Museumsgelände: Neben Kühen, Schweinen und Ziegen sind auch Pferde, Esel, Hasen und Federvieh, letztere vom Kleintierzuchtverein Z391 Bad Schussenried/Bad Buchau zu Besuch im Museumsdorf. Die Besucherinnen und Besucher können die Tiere aber nicht nur an ihren Weiden besuchen, sondern erfahren auch Wissenswertes und Spannendes über die unterschiedlichen Tierrassen und die historische Viehhaltung.

Zudem zeigen beim Schlachtfest eine Vielzahl von Handwerkerinnen und Handwerker ihr Können: Die Besucherinnen und Besucher können Drechsler, Sattlerin, Seiler, Korbmacherin, Bürstenmacher oder Zimmerern bei ihrer Arbeit über die Schulter schauen. Außerdem wird die Kürnbacher Dampfmaschine von 1912 angefeuert und treibt die Dreschmaschine an, während Konrad Reichle mit seinem Pferd die mühevolle Arbeit am Pferdegöpel demonstriert. Die historische selbstfahrende Bandsäge arbeitet ebenfalls auf Hochtouren.

Die Kinder können sich neben einem Besuch an der Tierweide auch auf ein buntes Mitmachprogramm freuen: Sie fertigen kleine Holztiere an, basteln Heuhühner und Pappschweine oder dämpfen mit dem Kürnbacher Förderverein Kartoffeln wie anno dazumal. Und eine Fahrt mit der Mini-Dampfbahn des Schwäbischen Eisenbahnvereins begeistert Groß und Klein, heißt es in der Vorschau abschließend.