Dagmar Staudacher-Keller beginnt die Arbeit im Charleston-Haus Regenta in Bad Schussenried

Bad Schussenried (sz) - Dagmar Staudacher-Keller hat im Februar die Leitung des Wohn- und Pflegezentrums Haus Regenta in Bad Schussenried übernommen.

Die Betreibergesellschaft Charleston beschreibt die neue Tätigkeit als „verantwortungsvolle Aufgabe, die in unseren von Covid-19 bestimmten Zeiten sicherlich nicht einfach ist“. Doch die in Neuhausen ob Eck wohnhafte Ehefrau, Mutter von vier Söhnen und zwei Töchtern und Oma von einem Enkelkind stelle sich dieser Herausforderung.

Bereits 1982 hat sich Staudacher-Keller zunächst zum Fachwirt für Führung und Organisation, zur Qualitätsbeauftragten und zur Pflegedienstleitung fortbilden lassen, um sich dann ihren Traum mit dem Studium Gesundheitsökonomin an der Hochschule Ravensburg-Weingarten zu erfüllen. Durch ihre bisherigen Tätigkeiten als Pflegedienst- und Einrichtungsleiterin kann sie auf umfangreiche Erfahrungen in der Leitung einer Pflegeeinrichtung zurückgreifen.

Herzlich empfangen wurde sie von Beata Türk, der Einrichtungsleiterin des Charleston Wohn- und Pflegezentrums Elisabethenhaus in Ulm, die sie in den ersten Wochen bei der Einarbeitung in den neuen Aufgabenbereich unterstützen soll. „Gerade hier in Bad Schussenried mit seiner ländlichen Struktur sind viele unserer Bewohner*innen mit der Umgebung, wie der Bad Schussenrieder Brauerei oder den ehemaligen Kuranstalten stark verwurzelt“, erklärt Dagmar Staudacher-Keller.

„Alle Mitarbeiter geben einem das Gefühl von Zugehörigkeit und die Zusammenarbeit funktioniert hervorragend“, sagt sie.

Im Wohn- und Pflegezentrum Haus Regenta sei schon sehr früh für den Schutz der Bewohner vor Covid-19 gesorgt worden. Im Dezember gab es einen Coronaausbruch, durch eine Teststrategie und ein kontinuierliches Qualitätsmanagement in der Einrichtung habe man den diesen wieder im Griff bekommen, so dass es bisher zu keinem weiteren Corona-Infektionsfall kam, heißt es in einer Mitteilung. „Auch wenn die Einschränkungen etwas gelockert wurden, ist die Situation für die Bewohner*innen nicht leicht. Deshalb ist es gerade jetzt besonders wichtig, für sie da zu sein“, betont Staudacher-Keller.

„Ich möchte den Seniorinnen und Senioren aus Bad Schussenried einen Ort für Geselligkeit und Unterhaltung bieten und die Einrichtung noch stärker als bisher nach außen öffnen, um sie somit auch für Nichtbewohner interessant zu machen“.