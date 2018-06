Chor Tritonus gibt Benefizkonzert für die Wallfahrtskirche

Tritonus-Kammerchor und die Organistin Verena Westhäußer geben am Samstag, 9. Juni, von 21 Uhr an in der Wallfahrtskirche in Steinhausen bei Bad Schussenried ein Wohltätigkeitskonzert. Die Künstler treten gratis auf, der Erlös ist für die Sanierung der „schönsten Dorfkirche der Welt“ bestimmt.

Denn der Schauplatz des Konzerts bedarf der Sanierung. Wie berichtet, bröckeln in der prächtigen Barockkirche in Steinhausen zahlreiche Kunstwerke. Das stabilisierende Metall im Innern der Figuren korrodiert. Auch das Mauerwerk auf der Friedhofsseite muss gesichert werden. Insgesamt wird mit Kosten von mehr als zwei Millionen Euro gerechnet. Die Größe und Pracht der Kirche dürfe nicht zu dem Fehlschluss verleiten, die Pfarrei wäre reich, sagt Dietmar Jehle. Er ist Vorsitzender eines Fördervereins, der Geld für die Sanierung sammelt. Denn die kleine Kirchengemeinde hat nur 350 Mitglieder und ihr Eigenanteil an den Sanierungskosten übersteigt ihre Finanzkraft bei Weitem.

Der Eintritt zum Konzert kostet 15 Euro für Erwachsene und 12 Euro für Schüler und Studenten. Karten für das Konzert gibt es an der Abendkasse (ab 20 Uhr). Vor dem Konzert organisiert der Förderverein ein Barockmenü, für das die Anmeldefrist jedoch bereits abgelaufen ist.

Der Kammerchor Tritonus aus Ochsenhausen führt unter der Leitung von Klaus Brecht sein Programm „Jauchzet dem Herrn alle Welt“ auf. Außer dem gleichnamigen Lied von Felix Mendelssohn Bartholdy enthält es weitere geistliche Lieder von Anton Bruckner, Johann Sebastian Bach, Melchior Frank und anderen. Auch ein Stück von John Rutter (geboren 1945) steht auf dem Programm. Dazwischen spielt die Organistin Verena Westhäußer, unter anderem improvisiert sie über das Steinhauser Wallfahrtslied.