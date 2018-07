Caspar-Mohr-Progymnasium verabschiedet seine Zehner

16 Zehntklässler verlassen zum Schuljahresende das Caspar-Mohr-Progymnasium in Bad Schussenried. Alle haben die 10. Klasse bestanden und damit automatisch die Mittlere Reife, den Realschulabschluss, erhalten. 14 der 16 Schüler gehen an die beiden allgemeinbildenden Gymnasien in Biberach und besuchen dort die Kursstufe Richtung Abitur.

Die meisten davon haben sich für das Pestalozzi-Gymnasium entschieden. Zwei Schüler wechseln an berufliche Gymnasien in Biberach, um dort ebenfalls ihre Hochschulreife zu erwerben. Insgesamt war die Klasse 10 eine sehr leistungsstarke Klasse mit fünf Preisen und vier Belobungen. Einmal gab es den Traumschnitt von 1,0.

Einen Preis haben Marius Bader, Melina Boll, Madlen Erne, Vera Kreppner und Anna Schilling erhalten. Eine Belobung erhalten Maike Buck, Fabian Fels, Marit Missel und Annika Schmid. Untere Reihe von links: Madlen Erne, Jennifer Gerber, Kyara Knieß, Maike Buck, Theresa Blaser, Annika Schmid, Melina Boll, Vera Kreppner, Marit Missel, Anna Schilling. Obere Reihe von links: Lucas Dreßler, Jonas Memel, Fabian Fels, Darius Federspieler, Marius Bader, Yannik Prinz.