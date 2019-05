Die Bürgerliche Wähler Liste (BWL) tritt dieses Jahr erstmals bei den Gemeinderatswahlen an. Die BWL-Kandidaten haben für die Zeit bis zum Wahltermin am 26. Mai einige Veranstaltungen geplant, um sich und ihre Themen vorzustellen und mit den Bürgern in Bad Schussenried und den Teilorten ins Gespräch zu kommen. Die weiteren Termine sind am Sonntag, 12. Mai, um 10 Uhr im Gasthaus Stern in Otterswang, und am Sonntag, 19. Mai, um 20 Uhr im Foyer der Stadthalle in Bad Schussenried. Zudem ist die BWL noch drei Mal samstags auf dem Wochenmarkt vertreten, und zwar am 11. Mai, am 18. Mai und am 25. Mai, jeweils von 8 Uhr an auf dem Marktplatz in Bad Schussenried.