Zur Gemeinderatswahl tritt dieses Jahr mit der Bürgerlichen Wähler Liste (BWL) eine neue, parteiunabhängige Wählervereinigung an (SZ berichtete). In den nächsten Wochen stellen die Kandidaten der BWL sich und ihre Themen vor und freuen sich darauf, mit den Schussenrieder Bürgern ins Gespräch zu kommen. Gelegenheit dafür gibt es an diesem Wochenende am Samstag, 27. April, ab 20 Uhr im Gasthaus Seehof in Olzreute sowie am Sonntag, 28. April, von 13 Uhr an auf dem Bad Schussenrieder Marktplatz sowie ab 20 Uhr im Gasthaus zur Linde in Steinhausen.