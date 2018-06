Schon jetzt macht der Albverein Bad Schussenried auf die Wanderung am Johannistag aufmerksam: Der 24. Juni ist der Gedenktag zur Geburt von Johannes dem Täufer und steht in enger Verbindung zur Sommersonnwende am 21. Juni.

Der Tag ist auch mit dem Brauchtum wie dem Johannisfeuer oder als Los-Tag für Bauernregeln verknüpft. Vor allem auf den Bergen und in Oberschwaben wird das Symbol für die Sonne und für Jesus Christus hochgehalten.

An dem Tag wandert der Albverein von Unlingen aus auf den Bussen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Treffpunkt ist am Sonntag, 24. Juni, auf dem Parkplatz des Rathauses in Bad Schussenried udn Abfahrt in in Fahrgemeinschaften um 18.15 Uhr.