Rund 1500 EDM-Fans beim Hypercat Festival in Schussenried erwartet

Auf dem Gelände an der Klostermauer findet in Bad Schussenried am Samstag, 20. August, zum zweiten Mal das Hypercat Festival statt. Die Veranstalter des Festivals für EDM – elektronische Musik – rechnen mit 1500 Zuschauern ab 16 Jahren aus der ganzen Region. Die Organisation haben drei junge Männer inne: Axel Klaiber aus Bad Schussenried, der vor ein paar Jahren das Summer Bounce Festival mit organisierte sowie die beiden DJs Moritz Biedenbach und Tobias Hagel.

„Wir sind schon lange in der Branche tätig und hatten daher Lust, eigene Festivals auf die Beine zu stellen“, schildert Tobias Hagel die Anfänge. Mit der Zeit habe er gute Netzwerke in der Szene aufgebaut, daher sei es ihm gelungen, für das Festival in Schussenried bekannte DJs zu gewinnen. Da er selbst aus Laupheim komme, liege ihm das Hypercat Festival besonders am Herzen. 2019 sei das Festival sehr gut angekommen, auch die Kooperation mit der Stadtverwaltung habe gut funktioniert, es habe keine Vorfälle gegeben. Darum freuten sich alle drei Veranstaltung nun auf eine Wiederholung.

Das ist das Line-up

Und das ist das Line-up für dieses Jahr: Der DJ Le shuuk ist auf den größten Mainstages weltweit zu Hause. Beim Tomorrowland in Belgien, beim Ultra Europe in Kroatien, oder beim BigCityBeats World Club Dome in Frankfurt tritt er neben den größten Künstlern der Welt auf. Der DJ erhielt eine Platin-Auszeichnung für seinen „Alle Farben“-Remix, Chartpositionen –Weltrekord im Schwebezustand beim Songrelease in 8500 Meter Höhe. Millionen Streams auf Spotify und mehrfach produzierte Hymnen für den größten Club der Welt zeigen, dass er auch als Producer zu den Global Playern zählt. Laut Hagel elektrisiere er mit seiner Performance die Massen wie kein Zweiter und stehe wie kein anderer für EDM & Hard Dance made in Germany.

DJ Cuebrick ist einer der wenigen deutschen DJs, die auf den größten internationalen Labels regelmäßig releasen. Mit seinen melodischen Progessive House Sounds und Songs auf Spinnin’, Smash the House, Ultra, Mixmash oder Armada begeistert er laut den Veranstaltern des Hypercat Festivals seine Fans. Auf Spotify werden seine Tracks millionenfach gestreamt und DJ-Schwergewichte wie Dimitri Vegas & Like Mike, Hardwell, Martin Garrix, Tiesto, Armin Van Buuren, Steve Aoki und The Chainsmokers supporten regelmäßig seine Songs.

Als Dj und Moderator präsentiert er wöchentlich auf bigFM die deutschlandweit größte Radioshow für elektronische Musik. Wenn er nicht gerade im Studio oder im Radiosender ist findet man ihn auf den größten Festivals. Er spielte auf den Mainstages der Nature One, Mayday, Electric Love, oder der Ruhr In Love oder auch in Asien und den USA.

Diese DJs sind auch mit dabei

DJ Moestwanted feiert mit über 40 000 Menschen auf den Main Stages beim WorldClubDome oder dem Tomorrowland Unite. Aber auch das Open Beatz, New Horizons und das Ultra Europe stehen auf seiner endlos erscheinenden Referenzliste. Durch seine Radio-Shows auf DASDING, BigCityBeats oder als Tour-DJ der Hypercat ist er ständig auf Achse, immer quer durch die Nation, immer ausgebucht.

Der aktueller Chart Hit „myself“ von DJ Toby Dean steigt aktuell auf Spotify immer weiter nach oben. Insgesamt hat der Song mehr als fünf Millionen Streams auf Spotify. Top 100 Clubs sowie internationale Festivals wie das Ultra Music Festival oder dem spring Break am zrce Beach sind sein Zuhause.

Die Hypercast als Host auf der Bühne

Fabian Farell hat wie die meisten anderen Künstler auch, in den ganz kleinen Clubs angefangen vor Publikum zu spielen. In kurzer Zeit wurden laut Hagel die Venues aber immer größer, wie zum Beispiel beim New Horizons Festival 2019 auf der Hauptbühne vor 40 000 Gästen. Bookings quer durch Europa und bis nach Asian, sowie Produktionen, die auf dem Label SMATH THE House von Dimitri Vegas & Like Mike veröffentlich wurden, bescheinigen ihm sein erfolgreiches Standing innerhalb der elektronischen Musikszene.

Die große Bühne in Bad Schussenried wird einen besonderen Host haben: die Rave-Katze Hypercat. „Wie bei der Hypercat üblich, wirst du von zauberhaften Glitzerfeen und unzähligen Maskottchen begrüßt und begibst dich auf eine spannende Reise in das magische parallel Universum der feiernden Katze“, schreiben die Veranstalter in ihrer Vorankündigung. „Es wird groß, es wird laut und absolut durchgeknallt!“

Die Schussenrieder Stadtverwaltung teilte auf SZ-Anfrage mit, dass noch keine endgültige Genehmigung für das Festival erteilt worden sei.