Die Vorbereitungen für die World Blasmusik Days (WBD) laufen auf Hochtouren. Am Donnerstag beginnt das viertägige Festival auf dem Schussenrieder Festplatz.

Die ersten Gruppen treten um 15 Uhr auf. Neben klassischen Blaskapellen sind viele Bands dabei, die Volksmusik auf eine flotte und fetzige Weise interpretieren, die sogenannten Brass Bands. So treten Berühmtheiten der Brass-Szene wie die Fäaschtbänkler, Folkshilfe, Kellerkommando und viele mehr auf. Insgesamt 30 Bands und Kapellen sorgen für Stimmung, sogar ein DJ ist mit von der Partie.

Familientag am Sonntag

„Wir wollen Blasmusik wieder sexy, lässig, jung und cool darstellen – so, wie sie wirklich ist“, sagt Chris Stephan, der alleinige Organisator der World Blasmusik Days.

Während von Donnerstag bis Freitag buntes Festival-Treiben herrscht, ist der Sonntag als Familientag angelegt. Dieser Termin dürfte vor allem für Schussenrieder interessant sein, da ein Frühschoppen und der ganze restliche Tag für sie kostenlos sind. „Auf diesem Weg möchten wir uns bei allen Schussenriedern bedanken und etwas zurückgeben, da sie uns unser Festival ermöglichen“, sagt Stephan. Der Schussenrieder Festplatz bietet einige Vorteile zum Veranstaltungsort im vergangenen Jahr. „Burgrieden war ein toller Veranstaltungsort, aber Bad Schussenried ist deutlich besser geeignet, da das Festivalgelände befestigt ist“, sagt Chris Stephan. Das Gelände ermöglicht außerdem einen direkten Zugang zum örtlichen Naturfreibad. Zudem gibt es Segway-Parcours, Bullriding und weitere Freizeitangebote. Neben einer riesigen Bühne, auf der die Künstler ihr Können zeigen, gibt es ein großes Festzelt. Nachdem die Gruppen ihre abendlichen Auftritte beendet haben, findet dort jede Nacht eine „After-Show“-Party statt. Am nächsten Morgen können die Festival-Besucher im Zelt mit einem gemütlichen Früh-Schoppen in den Tag starten. „Hier haben wir einfach etwas Festzelt-Atmosphäre, man kann sich in Ruhe hinsetzten und ein Bier trinken“, sagt Chris Stephan.

Die WBD fanden vergangenes Jahr zum ersten Mal statt und verfolgen ein konkretes Ziel: „Wir haben schon im vergangenen Jahr den Anspruch gehabt, Menschen, die offen für die verschiedensten Stilrichtungen sind, zusammenzubringen“, sagt Stephan.

Diese tolerante Grundhaltung spiegelt sich auch in dem Slogan des diesjährigen Fests „Brass gegen Hass“ wider. Bisher wurden ungefähr 3000 Karten für das Festival verkauft. Vor allem bei jungen Leuten kommt die Musik gut an, das Durchschnittsalter der Ticketkäufer liegt bei 28 Jahren. Insgesamt rechnet der Veranstalter über die gesamte Dauer des Festivals mit rund 9000 Besuchern. Besucher, die dem Blasmusik-Festival mehrere Tage beiwohnen wollen, können an der angrenzenden Grünfläche ihre Zelte aufschlagen. „Hier können ungefähr 2000 Leute campen“, sagt der Organisator. Für Kurzentschlossene steht eine Abendkasse zur Verfügung.

Letzte Vorbereitungen laufen

Seit Montag herrscht auf dem Schussenrieder Festplatz reger Betrieb. „Heute Morgen sind schon etliche 40-Tonner mit dem Material für die Bühne, das Zelt und den ganzen anderen Sachen angerollt“, sagt Chris Stephan. Auf Sicherheit wird bei den WBD großen Wert gelegt. „Der Platz vor der Bühne bietet große Kapazitäten, es wird also nicht zu eng. Natürlich gibt es Fluchtwege und Evakuierungspläne, falls ein Sturm oder ähnliches aufzieht“, so Stephan.

Für den reibungslosen Ablauf des Festivals sorgen rund 150 ehrenamtliche Helfer. „Das sind fast alles Freunde von mir, die mich kostenlos unterstützen“, erklärt der Organisator. Die Bühne, das Festzelt und die sanitären Anlagen werden von verschiedenen Firmen angeliefert und fachmännisch aufgebaut. Bis Donnerstag soll das Gelände fertig hergerichtet und bereit für den Ansturm von Blasmusik-Liebhabern sein.

„Aktuell liegen wir sehr gut in der Zeit, wenn alles nach Plan läuft, sind wir bis Donnerstag fertig,“ sagt der Veranstalter. Chris Stephan trägt als ein-Mann-Organisator die Verantwortung für die gesamte Veranstaltung. Neben der Vorfreude auf die bevorstehenden WBD macht er sich einige andere Gedanken: „Ich freue mich natürlich auf ein tolles und friedliches Blasmusik Festival. Gerade habe ich aber noch sehr viel Stress und schaue, dass auf dem Gelände alles nach Plan läuft und sicher ist.“