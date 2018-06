38 Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Uhlandstraße in Bad Schussenried sind in der Freitagnacht gegen 23.30 Uhr aus dem Schlaf gerissen worden: Im Kellergeschoß brannte es in einem Kellerverschlag, teilt die Polizei mit.

Die Feuerwehr löschte das Feuer mit mehr 30 Einsatzkräften schnell. Das Deutsche Rote Kreuz Bad Schussenried betreute während des Einsatzes einen Großteil der Hausbewohner im Feuerwehrgerätehaus. Es wurde niemand verletzt.

Aufgrund der starken Rauchentwicklung sind derzeit vier Wohnungen nicht bewohnbar. Der Gebäudeschaden wird auf circa 65 000 Euro geschätzt.

Eine Ursache für den Brandausbruch konnte bisher nicht ermittelt werden.