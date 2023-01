Küchenbrand greift auf gesamtes Gebäude über: Zwei Familien sind obdachlos

In der Huebstraße in Bad Schussenried ist am Dienstag ein Feuer ausgebrochen. 93 Einsatzkräfte von Feuerwehr und DRK waren den ganzen Vormittag am Brandplatz beschäftigt.

Gegen 7.30 Uhr ging der Notruf bei der Leitstelle ein. Gemeldet wurde ein Zimmerbrand beziehungsweise ein Brand in der Küche eines älteren Wohnhauses. Das Feuer breitete sich jedoch schnell aus. Durch die geborstenen Küchenfenster fanden die Flammen schnell Nahrung unter dem Dachvorsprung und gelangten so in den Dachraum und teilweise auch zum angebauten Nachbargebäude.

Feuerwehrmann erleidet Stromschlag

Mit einem erweiterten Löschzug rückte die Feuerwehr Bad Schussenried an, gleichzeitig wurde aus Bad Buchau eine zweite Drehleiter angefordert. Auch aus Aulendorf rückte eine weitere Drehleiter an. Somit konnte zumindest ein Feuerüberschlag auf das Nachbargebäude weitgehend verhindert werden.

Bei dem Brand wurde das gesamte Gebäude beschädigt. (Foto: Klaus Weiss)

Erschwert wurde die Bekämpfung des Brands dadurch, dass die Gebäude in diesem Viertel recht eng nebeneinander stehen. Ein Feuerwehrmann erlitt in dem Gebäude einen Stromschlag und wurde vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Im Einsatz waren 93 Einsatzkräfte vor Ort, darunter auch aus Biberach der Gerätewagen Atemschutz und der stellvertretende Kreisbrandmeister Florian Retsch und die Einsatzgruppe Bad Schussenried-Bad Buchau vom DRK. Schussenrieds Bürgermeister Achim Deinet war ebenfalls anwesend und informierte sich über den Sachverhalt. Zwei Familien sind von dem Brand betroffen und müssen vorerst wohl eine Ersatzwohnung beziehen.