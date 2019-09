Brände löschen, Klima retten: So werden aus jungen Feuerwehrleuten kleine Klimamanager

Die Kinder- und Jugendfeuerwehr Bad Schussenried startet ein bundesweit einzigartiges Pilotprojekt zum Thema Klimaschutz und Energiesparmaßnahmen. In Zusammenarbeit mit der Energieagentur Ravensburg-Biberach werden die jungen Feuerwehrleute schrittweise zu „Junior-Klimaschutzmanagern“ ausgebildet.

„Wir wollen Kinder frühzeitig in das Thema Klimaschutz einbinden“, sagt Achim Deinet, Bürgermeister der Stadt Bad Schussenried. Ein Grund für die Aktion ist, dass die Schussenrieder Feuerwehr ihren Stromverbrauch senken will. „Wir möchten unseren Beitrag zu dem Thema leisten“, erklärt Dieter Patzer, stellvertretender Kommandant der Feuerwehr Bad Schussenried.

Außerdem sollen die 42 Kinder und Jugendlichen, die an dem Programm teilnehmen, ihr neu gewonnenes Wissen in die Welt hinaustragen. „Die Teilnehmer sind am Schluss Klimabotschafter bei sich zu Hause, in der Schule und in anderen Vereinen“, sagt Walter Göppel, Geschäftsführer der Energieagentur.

Bei der „Schussenputzede“ der jungen Feuerwehrleute im April dieses Jahres haben die Teilnehmer das Gewässer von jeder Menge Müll befreit; darunter war viel Kunststoff. „Das hat einen bleibenden Eindruck hinterlassen“, sagt Thomas Jaster, Ausbilder der Schussenrieder Jugend- und Kinderfeuerwehr, und war weitere Motivation für das Klimaschutzprojekt.

Greifbares Programm

Die Kinderfeuerwehr besteht aus 20 Kindern zwischen sieben und zwölf Jahren, die Jugendfeuerwehr zählt 22 Mitglieder im Alter von 13 bis 18 Jahren. Für die 42 Personen starke Gruppe gibt es eine Auftaktveranstaltung am 14. Oktober und einen Abschluss Ende November. „Bei diesen Veranstaltungen binden wir auch die Eltern mit ein“, sagt Thomas Jaster. Bis auf diese zwei Aktionen werden die jeweiligen Abteilungen seperat zu Klimaschutzmanagern ausgebildet.

Die Mitglieder der Kinderfeuerwehr bauen solarbetriebene Windräder und lernen die Funktion von Solarzellen kennen. Bei der Abschlussveranstaltung werden sie diese Funktion in einem Theaterstück vorführen. „Wir wollen das Thema bei den Kindern nicht rein wissenschaftlich angehen, sondern es greifbar machen“, so Walter Göppel.

Die Jugendlichen zwischen 13 und 18 Jahren gehen das Thema etwas anders an. Sie werden in den Bereichen Heizen, Lüften und Beleuchtung geschult und lernen, wie man Energie einsparen kann. Dazu gehören einfache Tipps und Tricks, wie zum Beispiel das Vermeiden des Standby-Modus bei TV-Geräten.

„Wir hoffen dass das in den Köpfen bleibt und dass wir damit die Stromfresser im Feuerwehrhaus aufdecken“, sagt Thomas Jaster. 50 Prozent der Energiekosten, die durch das Projekt im Feuerwehrhaus eingespart werden, kommen der Kinder- und Jugendabteilung der Feuerwehr zugute. „Das ist ein Ansporn“, so Jaster.

Schussenried als Vorreiter

Die Stadt Bad Schussenried wurde 2016 schon zum zweiten Mal mit dem European-Energy-Awars (EEA) in Gold ausgezeichnet. Der EEA wird an Städte, Gemeinden und Kommunen verliehen, die sich durch lokalen Klimaschutz besonders hervorgetan haben. Bad Schussenried ist vor allem wegen seiner klimafreundlichen und sparsamen Energiepolitik ausgezeichnet worden.

So werden zum Beispiel für Straßenbeleuchtung und den Betrieb öffentlicher Gebäude 100 Prozent Ökostrom verwendet. Außerdem wurde die Schussen zum Hochwasserschutz stellenweise renaturiert, also wieder in ihre ursprüngliche Form zurückversetzt. Die nächste Zertifizierung für den EEA steht 2020 an.