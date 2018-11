Uwe Degreif vom Museum Biberach wird am Sonntag, 18. November, um 11 Uhr die diesjährige Jakob-Bräckle-Ausstellung in Bad Schussenried eröffnen. Die Ausstellung wird in den Räumlichkeiten des Kunsthandels Georg Britsch in der Drümmelbergstraße 9 gezeigt. Die Ausstellung ist bis zum 2. Februar 2019 zu sehen.

Laut Pressemitteilung ist es Britsch gelungen, seine bereits umfangreiche Sammlung erneut zu erweitern, sodass dieses Jahr neue Werke des Künstlers gezeigt werden können. Dazu zählen unter anderem die begehrten jüngsten Werke Bräckles, die Landschaften in ihrer abstrahiertesten Form zeigen. Das Ewige in der Natur zu erspüren und es für andere erlebbar zu machen, war für Bräckle ein Ziel seiner Kunst. Viele verbinden mit den hauptsächlich kleinformatigen Bildern die Vorstellung von Oberschwaben, denn der Künstler hält auf seinen Bildern sowohl die Landschaft, als auch die Landwirtschaft und das Leben auf dem Land fest. Die Ausstellung ist montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr, donnerstags und freitags von 15 bis 18 Uhr, samstags von 10 bis 13 Uhr geöffnet sowie jederzeit nach telefonischer Vereinbarung.