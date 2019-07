Der Aufsteiger FV Bad Schussenried richtet in der Vorbereitung auf die Saison 2019/20 in der Fußball-Landesliga am Samstag, 27. Juli, ein Blitzturnier aus. Die weiteren teilnehmenden Mannschaften sind der SV Mochenwangen (Bezirksliga Bodensee) und der TSV Altingen (Kreisliga A III/Bezirk Alb) . Gespielt wird jeweils 2 x 30 Minuten.

Der Spielplan des Turniers in Bad Schussenried: FV Bad Schussenried – SV Mochenwangen (Anstoß: 16 Uhr), SV Mochenwangen – TSV Altingen (17.15 Uhr), FV Bad Schussenried – TSV Altingen (18.30 Uhr).