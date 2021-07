Bittere Niederlage bei der Eintracht

Die Tennis-Herren des TC Bad Schussenried haben in der Regionalliga Südwest beim Auswärtsspiel bei der Eintracht aus Frankfurt eine bittere 1:8-Niederlage hinnehmen müssen. So klar das Ergebnis schlussendlich war, hatten die Schussenrieder nach eigenen Angaben dennoch Chancen gegen die Frankfurter. Mit nun 0:6 Punkten rangiert der TCS auf dem vorletzten Tabellenplatz.

In der ersten Einzelrunde spielte Schussenrieds Jakob Sude an Position zwei gegen den 20-jährigen Franzosen Titouan Droguet. Nachdem Sude den ersten Satz mit 6:4 für sich entscheiden konnte, musste er seinem Gegner den zweiten Durchgang überlassen (4:6). Im entscheidenden Match-Tiebreak spielte der Franzose eindrucksvoll und sicherte so mit 10:7 den ersten Punkt für die Frankfurter.

An Position vier bekam es TCS-Spieler David Gaissert mit Jan Sören Hain zu tun. Gaissert konnte die Partie über zwei Sätze hinweg offen halten, musste sich aber am Ende mit 4:6 und 2:6 geschlagen geben. Ähnlich erging es Michael Walser an Position sechs gegen Frankfurts Dominik Fritsche. Der Schussenrieder Nachwuchsspieler konnte seine Chancen im ersten Satz nicht verwerten, sodass folglich eine 4:6, 0:6-Niederlage zu Buche schlug.

Gewitter über Frankfurt

Die zweite Einzelrunde musste nach dem ersten Satz abgebrochen und in der Halle fortgeführt werden, da durch ein Gewitter über Frankfurt die Plätze nicht mehr bespielbar gewesen waren. Der Schussenrieder Dominik Böhler spielte an Position eins gegen Sebastian Fanselow. Der Frankfurter, der momentan als Nummer 390 in der Weltrangliste positioniert ist, ließ Böhler keine Chance und setzte sich verdient mit 6:1 und 6:2 durch.

Linus Erhart an Position drei bekam es mit dem Dänen Christian Sigsgaard zu tun. Nachdem Erhart den ersten Satz mit 7:6 gewinnen konnte, wurde der zweite Satz in der Halle weitergespielt. Erhart hatte beim Stand von 5:4 einen Matchball und konnte diesen nicht verwerten. Der Däne der Frankfurter gewann dann den zweiten Durchgang mit 7:5 und sicherte sich danach den Match-Tiebreak mit 10:4.

Deutlich besser

Das letzte Einzel des Tages bestritt Gabriel Pfanner an Position fünf gegen Sebastian Mortier. Den ersten Satz gewann der Frankfurter Mortier mit 6:3. Im zweiten Satz führte Pfanner bereits mit 5:2, bevor es dann in die Halle ging. Dort spielte Mortier deutlich besser und gewann diesen mit 7:5.

Somit stand es nach den Einzeln erneut 0:6 aus Sicht der Schussenrieder. In den abschließenden Doppeln konnte der TCS noch den Ehrenpunkt verbuchen und die 1:8-Niederlage stand fest.

Am kommenden Samstag steht das nächste Auswärtsspiel für die Schussenrieder an. Der TCS ist zu Gast beim TC Doggenburg aus Stuttgart (Spielbeginn: 11 Uhr). Nun gilt es für Schussenried den Fokus auf dieses wichtige Spiel zu legen, in dem der TCS den ersten Saisonsieg anpeilt.