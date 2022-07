Bittere Heimniederlage für Schussenried

Die Tennis-Herren des TC Bad Schussenried haben am dritten Spieltag in der Regionalliga Südwest eine bittere 3:6-Heimniederlage hinnehmen müssen. Der stark aufgestellte Gegner, der Wiesbadener THC, steht nun nach zwei Siegen und einer Niederlage auf dem dritten Tabellenplatz, der TC Bad Schussenried mit einer 1:2-Bilanz auf Rang fünf.

An einem umkämpften Spieltag ging in der ersten Einzel-Runde für den TCS Jakob Sude (an Position 2) gegen Milan Welte an den Start. Der Wiesbadener schaffte in jedem Satz ein Break und setzte sich folglich verdient mit 6:4 und 6:4 durch. David Gaissert (4) bekam es mit Lars Johann zu tun. In einer engen und ausgeglichenen Partie hielt der Schussenrieder dem Druck stand und gewann knapp mit 7:5 und 7:6. Im letzten Einzel der ersten Runde traf TCS-Spielertrainer Bernd Elshof auf Cedric Drenth. Elshof ließ seinem Gegner wenig Chancen und gewann deutlich mit 6:2 und 6:3. Somit stand es 2:1 für den TCS.

Die zweite Einzel-Runde verlief für die Schussenrieder nicht wie erhofft. Dominik Böhler unterlag an der Spitzenposition Kai Wehnelt mit 6:7 und 2:6, Linus Erhart verlor, nach TCS-Angaben von Krämpfen geplagt, mit 6:3, 6:7 und 3:10 gegen den Spanier Inaki Montes De la Torre. Gabriel Pfanner (5) musste sich Christopher Patzanovsky mit 6:7 und 4:6 geschlagen geben. Nach den Einzeln lag Schussenried nun mit 2:4 zurück und musste alle drei Doppel für den Gesamtsieg gewinnen. Allerdings konnte lediglich das Einser-Doppel Böhler/Sude im Match-Tiebreak einen Sieg einfahren. Die anderen beiden Doppel (Erhart/Gaissert und Pfanner/Elshof) verloren knapp. Schlussendlich schlug so eine 3:6-Niederlage zu Buche, die laut TCS vermeidbar gewesen wäre.

Nun steht am kommenden Wochenende ein doppelter Auswärtsspieltag an. Zunächst trifft Schussenried am Samstag, 9. Juli, auf das TZ DJK Sulzbachtal. Am Sonntag, 10. Juli, muss der TCS in Bad Homburg antreten. Beide Auswärtsspiele werden für Schussenried eine schwere Aufgabe, da der Brasilianer Gustavo Heide sowie Michael Walser verletzungsbedingt auch für den Rest der Saison ausfallen werden. Nichtsdestotrotz wollen die Schussenrieder alles in die Waagschale werfen, um mindestens einen Auswärtssieg am Wochenende einfahren zu können. Der TCS will sich auf jeden Fall eine gute Ausgangssituation für die letzten zwei Spieltage (in Bad Vilbel und zu Hause gegen den TC Doggenburg) verschaffen, um den Klassenerhalt erreichen zu können.