Ein wenig Spannung ist in den beiden noch auszutragenden Spieltagen in der Fußball-Bezirksliga Donau angesagt. Am Tabellenende steht zumindest ein Absteiger mit dem SV Sigmaringen fest. Ein zweiter, der FC Laiz, könnte hinzukommen, sollte der FCK/Hausen gegen die SG Altheim gewinnen. Der FC Laiz hofft am 29. Spieltag aber darauf, dass Altheim Krauchenwies als Sieger verlässt und könnte dann bis auf einen Punkt an den FCK heranrücken. An der Tabellenspitze kann es am letzten Spieltag zu einem Endspiel kommen. Aktuell haben der FV Bad Schussenried und die TSG Ehingen 60 Punkte auf dem Konto. Beide haben am Sonntag lösbare Aufgaben.

SGM Blönried/Ebersbach – FV Bad Schussenried (Anstoß: Sonntag, 15 Uhr; Hinrundenspiel 1:3). Der Gastgeber ist seit drei Spieltagen unbesiegt. Mit dem Abstieg hat die SGM auch nichts zu tun. Gegen den Meisterschaftsfavoriten kann die Elf ohne Druck auflaufen. Die Gäste holten aus den jüngsten beiden Spielen nur einen Punkt und schwächeln etwas. Die bisherige Bilanz (vier Spiele, vier Siege für Bad Schussenried) spricht eindeutig für den Gast.