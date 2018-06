Die Coverband Big Gunz spielt am Samstag, 9.Juni, von 20 Uhr an im Biergarten der „Dicken Hilde“ in Bad Schussenried die Hits von AC/DC.

Wie ihre berühmten Vorbilder zeige sie, wie man „mit nur vier Akkorden äußerst kraftvoll rocken kann“, wie es unter Berufung auf Angus Young heißt. Die Gruppe ist bekannt für eine schweißtreibende Show.