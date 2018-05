Viele, die das Gelände von Kloster Schussenried betreten, haben es schon gesehen: Ein Imker hat auf der Wiese unter den alten Bäumen seine Bienenstöcke aufgestellt. Mit der Bienenweide am Kloster knüpfen die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg an alte klösterliche Traditionen an. Der Honig vom Klostergelände wird bald im Shop von Kloster Schussenried verkauft.

Im vergangenen Jahr kam ein Imker aus dem Ort auf die Klosterverwaltung zu und fragte nach einer Genehmigung, um auf dem Klosterareal seine Bienenvölker aufzustellen. Für Joachim Moll, den Leiter der Klosterverwaltung Schussenried, kam das Ansinnen passend, hatte aber am Anfang auch Bedenken: In einem Kloster wie Schussenried herrscht oft viel touristischer Betrieb. Fühlen sich die Besucher gestört? Sind die Bienen eine Gefahr für die Gäste? „Das hat sich sehr schnell gezeigt, dass wir damit keinerlei Probleme haben“, sagte Joachim Moll laut Pressemitteilung.

„Und so haben wir dieses Jahr wieder Bienenstände auf dem Gelände“, erläutert Moll. Die hölzernen Kästen stehen gut sichtbar am Weg vom Besucherparkplatz zum Haupteingang. Man kann seinen Weg im Gelände gut in sicherer Entfernung zurücklegen. „Wir haben aber inzwischen festgestellt, dass man bei entsprechendem ruhigen Verhalten ohne Probleme ganz nahe hingehen kann“, so der Leiter. Probleme gab es bisher keine, resümiert er: „Ganz im Gegenteil: Es hat sich gezeigt, dass viele unserer Gäste mit großem Interesse dem Imker bei seiner Arbeit interessiert zuschauen und Fragen stellen.“

Arche bedrohter Tierarten

Der Imker selbst ist vom Standort begeistert: Der alte Baumbestand und die blühenden Grünflächen – alles garantiert ungespritzt – liefern den Bienen reichlich Nahrung, sodass der Honigertrag heuer seine Erwartungen gar übertrifft. Dieses Jahr haben die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg unter das Motto „Essen und Trinken in Schlössern und Klöstern“ gestellt. Die Bienenvölker im Kloster Schussenried passen nicht nur dazu, sie greifen auch eine jahrhundertealte Tradition auf. Denn die Haltung von Bienenvölkern gehörte immer zur klösterlichen Landwirtschaft.

Das Schussenrieder Kloster ist aber nicht die einzige Einrichtung, in denen es Bienen gibt. In zwölf Schlössern, Klöstern und Gärten im Südwesten sind inzwischen Bienenvölker zu Gast. Die Zusammenarbeit mit lokalen Imkern passt zur Konzeption von Nachhaltigkeit und Naturschutz, die die Grundlage der Arbeit in den Monumenten des Landes bildet. Vor allem die großen historischen Gärten und Parks mit ihren Wiesen und den alten Bäumen haben sich vielerorts zu einer Arche bedrohter Tier- und Pflanzenarten entwickelt.