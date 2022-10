Bibliotheken sind Wissenshüterinnen und Bildungsvermittlerinnen

Der Tag der Bibliotheken wird jedes Jahr am 24. Oktober gefeiert. Der ehemalige Bundespräsident Richard von Weizsäcker rief den Tag ins Leben, um die Bedeutung und Rolle von Bibliotheken zu würdigen. Sie sind Wissenshüterinnen, Bildungsvermittlerinnen und kulturelle Einrichtungen von unvergleichlichem Wert. In Deutschland gibt es über 9.000 Bibliotheken. Am Tag der Bibliotheken ist der barocke Konventbau von Kloster Schussenried allerdings geschlossen, da es in diesem Jahr ein Montag ist. Die Bibliothek steht im Oktober noch dienstags bis freitags von 10 bis 13 Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr zur Besichtigung offen. Samstags und sonntags entfällt die Schließung über die Mittagszeit. Ab November öffnet der Konventbau nur am Wochenende und an Feiertagen von 13 bis 17 Uhr. Weitere Infos auf www.kloster-schussenried.de Foto: Kloster Schussenried