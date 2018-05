Biberacher Straße in Bad Schussenried wird gesperrt

Die Stadt Bad Schussenried macht frühzeitig auf Straßensperrungen im Zuge der Baugebietserschließung St. Martinsesch aufmerksam und bittet um Verständnis für Einschränkungen. Die zuständige Baufirma beginnt am 14. Mai, in der Biberacher Straße neue Wasser- und Medienleitungen sowie Kanäle zu verlegen. Hierfür muss bis Ende dieses Jahres der Abschnitt von der Einmündung zur Biberacher Straße 12 bis zur Kreuzung mit der Olzreuter Straße voll gesperrt werden.

Die Baustelle in kleinere Abschnitte zu untergliedern, sei aus Kosten- und Zeitgründen nicht möglich, teilen Stadtverwaltung und Baufirma nach intensiver Prüfung mit. Ein weiterer Bauabschnitt mit Vollsperrung der Olzreuter Straße folgt voraussichtlich im Januar 2019.

Auch für Anwohner sei keine Zufahrt in die Biberacher Straße möglich. Der Verkehr wird über den Enzisholzweg umgeleitet. Für den Fußgängerverkehr wird ein Zugang in die Innenstadt gewährleistet. Die zwei Parkplätze des Neuen Klosters entlang der Biberacher Straße können je nach Baufortschritt nur sehr eingeschränkt oder gar nicht angefahren werden. Besucher der St.- Magnus-Kirche oder des Neuen Klosters können auf Parkplätze in der Innenstadt ausweichen. Für den Bereich St. Martin werden derzeit noch verschiedene Wegführungen diskutiert, über die die Anwohner rechtzeitig vor Beginn des Ausbaus der Olzreuter Straße informiert werden.

Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis für die Einschränkungen. Die gewählte Variante sei die „einzig praktikabel umsetzbare Möglichkeit“.