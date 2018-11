Die Drümmelbergschule Bad Schussenried lädt am Montag, 19. November, in Kooperation mit der IHK Ulm alle interessierten Eltern zu einem Berufsinfoabend in die Schussenrieder Stadthalle ein. Beginn ist um 19 Uhr. Cumhur Turgut von der IHK Ulm hält einen Vortrag zum Thema „Karriere auch mit Lehre“. Bei der anschließenden Podiumsdiskussion übernehmen Silvia Geppert und Cumhur Turgut, beide von der IHK Ulm, die Moderation. Auf dem Podium sitzen Benjamin Marquard (Aldi), Roland Zell (Hämmerle GmbH), Martin König (Kreissparkasse Biberach), Norbert Schmidberger (Liebherr-Mischtechnik) und Norbert Bader (Schwäbische Hüttenwerke Automotive). Anschließend werden die Vertreter der anwesenden Unternehmen eine Bildungspartnerschaft mit der Drümmelbergschule unterzeichnen. Grußworte werden Bürgermeister Achim Deinet und Otto Sälzle, Hauptgeschäftsführer IHK Ulm, sprechen. Am Ende der Veranstaltung gibt es die Möglichkeit, mit den Ausbildern an Messeständen ins Gespräch zu kommen.