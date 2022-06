Berufsausbildungstag bei Liebherr in Bad Schussenried

Die Liebherr-Mischtechnik GmbH in Bad Schussenried veranstaltet am Freitag, 1. Juli, von 13.30 bis 17 Uhr einen Informationstag für angehende Auszubildende und Studierende. Alle Interessierten sind dazu eingeladen.

Das Ausbildungsprogramm am Standort Bad Schussenried ist groß. Es gibt diverse Ausbildungsberufe in technischen und kaufmännischen Fachrichtungen. Studiengänge an der Dualen Hochschule gehören ebenfalls zum Ausbildungsprogramm bei Liebherr, heißt es in einer Ankündigung von Liebherr.

Die jungen Besucher dürfen zudem selbst aktiv werden: Gewerbliche Auszubildende zeigen an den Werkbänken ihre Arbeit und animieren zum Mitmachen. Kaufleute zeigen ihre Büros und Tätigkeiten. Als kleines Andenken an den Berufsinfotag wird es ein kleines Giveaway geben.

Um den Besuchern eine optimale und gezielte Betreuung und Ansprache gewährleisten zu können, bitten die Veranstalter um eine Terminreservierung unter go.liebherr.com/147e93 oder telefonisch unter 073583/949578.