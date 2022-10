Berthold Schick und seine Allgäu 6 beim Saisonabschluss

Der Saisonabschluss der Blasmusikformation „Berthold Schick und seine Allgäu 6“ findet am Samstag, 29. Oktober, um 20 Uhr im Bierkrugstadel in Bad Schussenried statt. Der Eintritt kostet 15 Euro. Die sieben Musikern spielen böhmische Blasmusik mit Ausflügen in Big-Band Sound, Modernes und Klassik. Berthold Schick erhielt seinen Feinschliff in „böhmischer Musik“ während seiner Zeit als Musiker bei Ernst Mosch und den Egerländer Musikanten. Ende 2006 gründete er seine eigene Formation.