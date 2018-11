Der Schussenrieder Marktplatz verwandelt sich am ersten Adventswochenende in ein Weihnachtsdorf. Die Vorbereitungen der beteiligten Vereine laufen zum Teil schon seit Monaten. So auch bei der Jugendfeuerwehr Bad Schussenried.

Die Teilnahme am Weihnachtsdorf hat eine lange Tradition. Bereits kurz nach der Gründung der Jugendfeuerwehr im Jahre 1987 entschieden sich die damaligen Jugendleiter, einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt zu betreiben. Nach einer längeren Pause ist die Jugendfeuerwehr nun wieder seit drei Jahren auf dem Weihnachtsdorf zu finden. Unter der Federführung des Jugendlichen Felix Schmid packten alle mit an – seien es die Jugendfeuerwehrmitglieder oder Betreuer. „Seit Ende Oktober sind wir jeden Samstag im Feuerwehrhaus und haben rund 60 handgefertigte Einzelstücke hergestellt. Dahinter steckt viel Arbeit, aber es macht auch riesigen Spaß“, so der 17-jährige Felix Schmid. All diese schönen Produkte können die nun auf dem Weihnachtsdorf erwerben.

Natürlich sorgt die Freiwillige Feuerwehr auch wieder für das leibliche Wohl. Neben einer Feuerzangenbowle in der traditionellen Feuerzangentasse, Glühmost und Punsch, gibt es noch eine leckere Feuerwurst. Reichen die heißen Getränke gegen die Kälte nicht aus, kann man sich am holzbefeuerten Stehtisch zusätzlich aufwärmen. Alle Einnahmen kommen der Jugendkasse zugute. So wurde zum Beispiel der diesjährige Hüttenaufenthalt in Österreich damit finanziert. Die Jugendfeuerwehr Bad Schussenried freut sich auch in diesem Jahr wieder über Ihren Besuch auf dem Weihnachtsdorf.