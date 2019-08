Zu viel Alkohol am Steuer hat am Dienstag ein Fahrer in Bad Schussenried intus gehabt. Das teilt die Polizei mit. Der 37-Jährige war kurz nach Mitternacht im Schussenrieder Teilort Olzreute unterwegs. Bei einer Kontrolle habe der Mann nach Alkohol gerochen, schreibt die Polizei. Ein Test bestätigte, dass er zu viel davon getrunken hatte. Der VW-Fahrer muss nun mit einem Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen. Hinweis der Polizei: Im Straßenverkehr wird der „berauschte“ Fahrer zur Gefahr für sich und seine Mitmenschen. Zum eigenen Schutz und dem Schutz anderer muss jedem klar sein: Die sichere Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige körperliche und geistige Fitness.