Die Aussegnungshalle oder die Leichenzelle in Bad Schussenried anzumieten, wird teurer. Der Gemeinderat stimmte gegen den Vorschlag der Verwaltung, auch die Friedhofsgebühren zu erhöhen.

Ein knappes Jahr ist es her, dass die Kommune die Friedhofsgebühren neu kalkuliert hat. Die derzeitigen Gebühren sind deutlich davon entfernt, die tatsächlichen Kosten abzudecken. Die Verwaltung appellierte daher an den Gemeinderat, die Gebühren zum Jahreswechsel zu erhöhen. Hauptamtsleiter Günter Bechinka erklärte: Dadurch, dass immer mehr Menschen sich für eine Urnenbestattung entschieden, werden viele Flächen frei. Diese müssten von der Gärtnerei gepflegt werden. Die dadurch entstehenden Kosten trage im Moment die Gemeinde.

Alexander Eisele sprach sich gegen die Erhöhung der Friedhofsgebühren und für eine pauschale Umlegung der Kosten auf alle Bürger aus. „Wir alle, nicht nur die Angehörigen, wollen eine gepflegte Friedhofsanlage“, so Eisele. Also könnten sich auch alle Bürger an diesen Kosten beteiligen. Gemeinderat Norbert Westhäußer schloss sich dem an. Die Höhe der vorgeschlagenen neuen Gebühren erschließe sich ihm nicht. Für ein Kindergrab sollten nach dieser Neuregelung Familien ab dem 1.Januar 50 Euro mehr zahlen. „Die Familien in dieser schweren Zeit zusätzlich mit so etwas zu belasten, halte ich nicht für richtig“, so Westhäußer. Ein oder zwei Prozent Steigerung hingegen wären in Ordnung.

Hauptamtsleiter Günter Bechinka erklärte, die Berechnungen orientierten sich an den realen Veränderungen. Inzwischen sei die Hälfte aller Bestattungen eine Urnenbestattung. Und das ändere die Kostenrechnung. Gemeinderat Frank Spähn erinnerte daran, dass auch in der Vergangenheit die Friedhofsgebühren nicht kostendeckend gewesen seien. Für die Freie Wählervereinigung sei diese Kostensteigerung ebenfalls zu hoch.

Der Gemeinderat einigte sich darauf, die Gebühr für die Aussegnungshalle von 160 auf 190 Euro und die Benutzung der Leichenzelle pro Tag von 109 auf 130 Euro zu erhöhen. Maximal kostet letztere 400 Euro. Die somit nicht abgedeckten Kosten werden über den Haushaltsplan für 2015 ausgeglichen.