In der Galerie Freiraum K12 in Bad Schussenried findet am Sonntag, 17. November, von 14 bis 17 Uhr eine Benefizveranstaltung mit dem Titel „Auferstehung“ zugunsten der Hospizarbeit statt. Die Dichterin Marie-Luise Kaschnitz beschreibt die Auferstehung als Ereignis, das die Menschen mitten im Alltag einholt. Es gibt Kraft. Davon können die Menschen berichten, die sich in der Hospizarbeit engagieren. Mitten im Sterben erfahren sie das Leben. Weinen und Lachen, Abschied, Aufbruch und Anfang. Sterbende zu begleiten führt an Grenzen. Manchmal entwickeln sich tiefe Beziehungen oder Momente der Begegnung, die über sich hinaus weisen. Auferstehung, das ist der Horizont des neuen Lebens, ein Licht, eine Kraft, die verwandelt. Die Künstlerin Theresia Moosherr glaubt, dass etwas von dieser Kraft in ihrer Kunst spürbar ist. Ihre Skulpturen und Bilder sollen inspirieren, sodass der Funke überspringe. Sie hoffe, dass auch bei der Benefizveranstaltung, zu der sie in ihre Galerie einlädt, der Funke überspringe. Jazzmusik wird erklingen und dazu wird Theresia Moosherr spontan Bilder malen. Mit der anschließenden Versteigerung der Bilder will sie ganz konkret Hoffnung für die Hospizarbeit schaffen. Für die musikalische Begleitung sorgen Bernd Settelmeyer und Patrick Bebelaar. Laut Ankündigung beinhaltet ihre Musik die europäische Kultur genauso wie den amerikanischen Jazz und die unterschiedlichsten musikalischen „Mitbringsel“ ihrer weltweiten Konzerttätigkeit.