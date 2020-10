Benefizkonzert für die Wallfahrtskirche Steinhausen

Aufgrund der coronabedingten Einschränkungen kann das für Sonntag, 11. Oktober, um 16 Uhr geplante Chorkonzert mit den St. Martinschorknaben nicht stattfinden. Johannes Striegel, Leiter der St.-Martins-Chorknaben aus Biberach wird daher einspringen und ein Orgelkonzert mit Werken aus der Barockzeit zum Besten geben.

Unter anderem werden Werke von Bach (Concerto in A-Moll) und Pachelbel (Kanon in D-Dur und Toccata in E-Moll) zu hören sein. Ein Werk der Klassik stellt die Sonatine in C-Dur (1. Satz) des Biberacher Komponisten Justin Heinrich Knecht dar. Die Musikwelt gedenkt dieses Jahr des 250. Geburtsjahres von Ludwig van Beethoven – dazu wird aus seiner 7. Symphonie der 2. Satz in der Bearbeitung für Orgel erklingen. Aus der Romantik ertönen Werke französischer Komponisten wie von Franck (Prelude, Fugue et Variation) und Widor (Toccata in F-Dur) Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten. Diese gehen nach Abzug der Auslagen an den Förderverein zur Erhaltung der Wallfahrtskirche Steinhausen.