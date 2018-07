Jose Daniel Bendeck und Eduardo Struvay haben die Doppelkonkurrenz bei den Schneider-Open, dem Tennis-Weltranglistenturnier in Bad Schussenried, gewonnen. Das kolumbianische Duo setzte sich im Finale klar in zwei Sätzen mit 6:2 und 6:2 gegen Kai Lemstra/Christoph Negritu durch. „Bendeck/Struvay haben verdient gewonnen. Beide haben die Woche über sehr solides und gutes Tennis gespielt“, so Turnierdirektor Stefan Hofherr.