Die katholische Erwachsenenbildung Dekanate Biberach und Saulgau lädt am Montag, 1. April, um 19 Uhr zu einem Info-Abend ins katholische Gemeindehaus in Bad Schussenried ein. Der Abend steht unter dem Thema „In Sterben, Tod und Trauer nicht allein gelassen werden“. Im ersten Teil geht es um Hospizarbeit. Martina Haitz, stellvertretende Leiterin des stationären Hospizes Haus Maria in Biberach, informiert über Grundsätze der Hospizarbeit und gibt Einblicke in das Biberacher Hospiz. Anschließend stellt Isolde Löffler-Bertl die Arbeit der örtlichen Hospizgruppe Bad Schussenried-Federsee vor. Im zweiten Teil geht es um Angebote für trauernde Menschen. Dekanatsreferent Björn Held informiert über die Kontaktstelle Trauer und über den offenen Trauerkreis in Bad Buchau. Schließlich stellen Gertrud Buck und Andrea Schmid-Ummenhofer das Trauer-Café vor. Der Eintritt ist frei.