Der 59. Vorlesewettbewerb der Börsenverein des Deutschen Buchhandels Stiftung ist in vollem Gange. Nachdem ab Oktober 2017 die Klassensieger an sieben Schulen im Bezirk Biberach West gekürt wurden, musste bis Ende Dezember ein Schulsieger feststehen. Nun stehen die Kreisentscheide im Bezirk Biberach West an: Neben Schülern aus Bad Schussenried und Bad Buchau werden auch Sechstklässler aus Laupheim und Riedlingen in der Schussenrieder Stadthalle vorlesen.

Eine sechsköpfige Jury, bestehend aus Journalisten, Lehrern, dem Vorjahressieger und Buchhändlern, wird die teilnehmenden Schüler bewerten und den Kreissieger bestimmen. Dieser fährt dann zum Bezirksentscheid nach Tübingen. Alle teilnehmenden Kinder werden eine Urkunde und einen Buchpreis erhalten. Der Kreisentscheid in Bad Schussenried wird von der Eulenspiegel-Buchhandlung ausgetragen. Claudia Blum freut sich darüber besonders. „Ich bin jedes Mal begeistert, wie souverän und beeindruckend die Schüler vorlesen. Das ist wirklich eine besondere Art der Lesung“, sagt die Buchhändlerin. An den regionalen Entscheiden der Städte und Landkreise beteiligen sich bundesweit rund 7000 Schüler der sechsten Klassen. Mit etwa 600 000 Teilnehmern jährlich ist der 1959 ins Leben gerufene Vorlesewettbewerb einer der größten Schülerwettbewerbe Deutschlands. Er wird von der Börsenverein des Deutschen Buchhandels Stiftung veranstaltet und steht unter der Schirmherrschaft des Bundespräsidenten. Begeisterung für Bücher in die Öffentlichkeit zu tragen, Freude am Lesen zu wecken sowie die Lesekompetenz von Kindern zu stärken, stehen im Mittelpunkt des Vorlesewettbewerbs.

Der Wettbewerb wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Die Etappen führen über Stadt-, Kreis-, Bezirks- und Länderebene bis zum Bundesfinale am 20. Juni 2018 in Berlin.