Baugebiete sind Thema im Gemeinderat Bad Schussenried

Der Schussenrieder Gemeinderat befasst sich in der Sitzung am Donnerstag, 17. Oktober, von 20 Uhr an im kleinen Saal der Stadthalle mit gleich mehreren Baugebieten: Für die Bebauungspläne Metzgergässle in Bad Schussenried, Mühlwiesen II in Steinhausen, Unterer Öschweg in Hopferbach und Schussenursprung III in Roppertsweiler soll jeweils per Aufstellungsbeschluss der Startschuss fallen.

Fürs Gebiet Bohnwiesen in Otterswang wird die Planung vorgestellt und beim Baugebiet Am Friedhof in Reichenbach geht’s bereits um die Erschließungsplanung.