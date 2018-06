Wenn es um die Haushaltskonsolidierung der Stadt Bad Schussenried geht, ist auch der Umfang der Arbeiten des Baubetriebshofs nicht außen vor. Angesichts der Präsentation des Jahresabschlusses 2017 dieses städtischen Eigenbetriebs stellte der Rat Alexander Eisele (FUB/BL) im Technischen Ausschuss die rhetorische Frage: „Wieviel Bauhof kann und will sich Stadt leisten?“

Die Stadt bestellt sozusagen bei ihrem Eigenbetrieb Leistungen wie das Betreiben der Kläranlage und der Wasserversorgung oder das Mähen von Grünflächen und die Straßenreinigung durch Mitarbeiter des Bauhofs. Sie bezahlt diese aus dem städtischen Haushalt. Bei diesen öffentlichen Leistungen besteht keine Gewinnabsicht, aber im Sinne einer Effizienzkontrolle weist der städtische Eigenbetrieb Gewinne und Verluste aus. Im Jahr 2017 war es ein Überschuss von gut 45 000 Euro. Damit werden Fehlbeträge aus vergangenen und künftigen Jahren ausgeglichen. Der Stadtkämmerer und kaufmännische Werkleiter Carsten Kubot setzte den Gewinn ins Verhältnis zum Umsatz von rund 1,4 Millionen Euro. Das zeige, dass „der Betrieb immer auf Kante genäht ist“.

Kubot wies darauf hin, dass beim Fuhrpark nach zehn Jahren wieder Erneuerungen in größerem Umfang anstünden. In seinem Bericht machte er auf längerfristige krankheitsbedingte Personalausfälle bei der Kläranlage und in der Wasserversorgung aufmerksam. Unter anderem springen Bauhofmitarbeiter ein, wofür Thomas Maier (Freie Wähler) diesen ein großes Lob aussprach.

Kubot gab bekannt, dass der Wassermeister die Stadt im Juli verlässt, weil er eine äußerst attraktive Stelle im Entwicklungsdienst im Ausland antrete. Die Stelle sei bereits ausgeschrieben worden, doch hätten parallel zwei weitere Kommunen Wassermeister gesucht – diese seien sehr begehrt und schwer zu finden. Sollte die Stelle nicht besetzt werden können, sei der Betrieb trotzdem mit einer technischen Führungskraft der Technischen Werke Schussental (TWS) gewährleistet: „Egal was passiert, Wasser wird weiter da sein.“