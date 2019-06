In Bad Schussenried sind in nächster Zeit mehrere Straßen gesperrt. Eine Übersicht.

An Fronleichnam, 22. Juni, kommt es aufgrund der Prozession zwischen 18 Uhr und 19.30 Uhr zu kurzzeitigen vollständigen Sperrungen der Straßen Kirchgässle, Kornstraße, Am Brühl, Zum Wiesengrund, Schussenrieder Straße, Friedhofstraße und Steinhauser Straße.

Aufgrund von Kabelarbeiten entlang der Bahngleise bei Otterswang ist der Bereich zwischen der Laimbacher Straße und dem Schussentalweg ab sofort bis zum 25. Juni, 17 Uhr, vollständig gesperrt. Der Verkehr wird über Gemeindewege umgeleitet.

Das Landratsamt Biberach teilt zudem mit, dass die Löwenstraße in Höhe des Sportplatzes am Samstag, 15. Juni, von 7 bis 24 Uhr aufgrund des auf dem Sportplatz stattfindenden Fußballturnier der Narrenzunft Bad Schussenried für den Fahrzeugverkehr vollständig gesperrt werden muss. Der Verkehr wird über die Keilbachtraße, Huebstraße und Sportstraße in beide Fahrtrichtungen umgeleitet.

Zudem ist ein Teil der Schillerstraße zwischen dem 11. und 28. Juni für ein bis zwei Tage aufgrund des Ausbaus des Gasversorgungsnetzes für den Fahrzeugverkehr halbseitig und den Fußgängerverkehr vollständig gesperrt.

Der Ayweg in Höhe Hausnummer 19 ist zwischen 17. und 19. Juni aufgrund von Kabelarbeiten für den Fahrzeugverkehr vollständig gesperrt werden muss. Der Verkehr wird innerörtlich umgeleitet.