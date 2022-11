Bastelarbeiten im vollen Gange

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Stichsäge brummt, die Klebepistole läuft heiß und ein ungewöhnlicher Duft nach Zimt zieht durch das Feuerwehrhaus Bad Schussenried. Dies ist ein Zeichen dafür, dass die Kinder- und Jugendfeuerwehr sich wieder auf das diesjährige Weihnachtsdorf in Bad Schussenried vorbereitet. Nach der zweijährigen Zwangspause freuen sich nun alle darauf, endlich wieder aktiv werden zu können.

Das Weihnachtsdorf in Bad Schussenried, in welchem auch die Kinder- und Jugendfeuerwehr traditionell einen Stand betreut, findet in diesem Jahr vom 25. bis 27. November auf dem Marktplatz statt. Neben dem kulinarischen Angebot von Feuerzangenbowle, Glühmost, Glühwein, Punsch und der leckeren Feuerwurst bieten die Nachwuchsfeuerwehrmänner und -frauen wieder selbstgebastelte Weihnachtsartikel an. Diese können beim „Schneeballwerfen“ gewonnen werden: Je mehr Schneebälle in den Nikolausstiefeln landen, desto mehr Punkte werden für die Preise gesammelt.

Für Regen und Schnee sind wieder überdachte Unterstände vorbereitet und ein holzbefeuertes Fass sorgt für mollige Wärme. Die Voraussetzungen sind demnach geschaffen, um in diesem Jahr erneut ein großartiges Weihnachtsdorferlebnis auf dem Marktplatz in Bad Schussenried zu haben. „Aufgrund der Energie- und Coronakrise waren wir uns lange unsicher, ob wir überhaupt einen Stand am Weihnachtsdorf betreiben können“, sagt Jugendfeuerwehrwart Alexander Widmann, „umso mehr freuten wir uns, dass wir eine Zusage von den Organisatoren erhalten haben.“ Die Kinder- und Jugendfeuerwehr Bad Schussenried lädt somit alle ein, sie auf dem Weihnachtsdorf in Bad Schussenried zu besuchen und ein Stück vom Weihnachtszauber in der ersten Adventswoche mitzuerleben.