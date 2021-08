Barockes Konzert in der Wallfahrtskirche

Hermann Ulmschneider und Tobias Zinser an den Trompeten, begleitet von Gregor Simon an der Orgel, geben am Samstag, 14. August, um 20 Uhr, in der Wallfahrtskirche Steinhausen bei Bad Schussenried ein Konzert. Auf dem Programm stehen laut Ankündigung festliche und virtuose Werke aus der Barockzeit.

Die drei Musiker werden im Konzert Kompositionen von Georg Friedrich Händel, Tomaso Albinoni und Antonio Vivaldi, aber auch Eigenkompositionen von Gregor Simon zur Aufführung bringen. Neben den Werken für zwei (Piccolo-)Trompeten wird auch originale Orgelliteratur sowie Orgelimprovisationen zu hören sein. Der Eintritt beträgt 15 Euro. Die Kasse öffnet 30 Minuten vor Konzertbeginn.

Hermann Ulmschneider ist Solist renommierter Blechbläserensembles, der Kammerphilharmonie Bodensee-Oberschwaben, der Akademischen Schlossbläser Bad Wurzach und der Stiftsbläser Lindau.

Tobias Zinser leitet die Stadtkapelle Wangen/Allgäu und die Kreisjugendmusikkapelle Biberach.